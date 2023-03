Twee dagen headbangen op Gullegem Metal Fest

De Gullegemnaars kunnen sinds 2022 weer headbangen en de (lucht)gitaren laten loeien op het Gullegem Metal Fest (GMF) dat in de dwarsschuur van ’t Goet te Wynckele aan de Peperstraat na 18 jaar nieuw leven ingeblazen kreeg. Het initiatief sloeg zo hard aan dat de organisatoren besloten er dit jaar – op 14 en 15 april – meteen een tweedaagse van te maken.

“Wij beseften dat wij een risico namen toen wij vorig jaar het bescheiden festivalletje van toen na al die tijd van onder het stof haalden”, zegt mede-organisator Arne Vuylsteke. “Er zijn metalfans genoeg in de streek en die vonden het niet leuk dat voor hun muziek geen plaats meer was in Gullegem. Blijkbaar was niet veel meer nodig dan wat volharding en enkele sterke schouders om de zaak te schragen. Plus enkele goeie bands natuurlijk. Wij wisten al van in de vroege namiddag dat wij goed zaten, want tegen dan waren de voorziene 300 tickets uitverkocht en hebben wij nog een speciale aanvraag moeten doen om nog 200 man meer te kunnen binnenlaten.”

Dus legden Arne en zijn compagnons voor dit jaar de lat meteen hoger en pakken ze uit met een tweedaags programma. Dat begint op vrijdag vanaf 16 uur en laat de fans tot middernacht genieten van Wiegedood, Triagone, Brutal Sphincter, Poseydon en Sartramus. Een dagticket kost 21 euro.

Op zaterdag start alles om 10 uur en kun je tot 13.30 uur gratis genieten van een Metal Battle tussen Wasteland, Unsainted en Cobracide om de gunst van de toeschouwers. Voor nog eens 21 euro of 30 euro aan de kassa krijgt u optredens van Ostrogoth, Reject the Sickness, Iron Mask, Slaughter the Giant, Strains, Carneia, Curse of Millhaven en Promise Down.

“Om de liefhebbers echt te laten genieten, gaan alle optredens door in de schuur en staan er stalletjes en foodtrucks rond het gebouw. Om wie buiten staat toch zoveel mogelijk comfort te bieden, hebben wij ook voor shelters gezorgd”, belooft Arne.

Op 1 maart was het festival al voor de helft uitverkocht. Er snel bij zijn, is dus de boodschap. Tickets zijn te koop via Eventgoose.com of aan de toog van café ’t Katje in de Schuttershoflaan. (AV)