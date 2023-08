Twaalfde editie Roeselaarse Traxfestival lokt ruim 5.000 mensen

Met ruim 5.000 bezoekers werd het festival Trax zaterdagavond een gezellige afsluiter van de zomervakantie. De bezoekers genoten onder andere van een optreden van Flip Kowlier.

Zaterdagavond was er de twaalfde editie van het gratis festival Trax. Onder andere Flip Kowlier, Glints en The Hickey Underworld stonden er op het podium. Ruim 5.000 aanwezigen genoot van de verschillende optredens. “We zijn tevreden. Doordat we met een ervaren team werken waren alle voorbereidingen eigenlijk al op vrijdag af. We konden dus zonder veel zorgen toeleven naar de start van het festival”, aldus Dieter Declercq van de organisatie.

De organisatoren polsten bij verschillende bezoekers waarom ze present tekenden op het festival. “We horen vaak dat dit een gezellig festivalletje is waar men graag ieder jaar naar toe gaat om gekenden tegen het lijf te lopen.” (Bert Feys)