Tieltse top-dj’s ‘Tola OG’ en ‘MagiK’ klaar voor een druk eindejaar: “Maar we maken ook tijd voor onze familie”

DJ Tola OG won in 2021 MNM Start to DJ, in 2022 was het de beurt aan stadsgenoot dj MagiK. Tola Ogunade en Klaas Lambrecht kunnen het ook in het dagelijkse leven goed met elkaar vinden. “De MNM-wedstrijd winnen heeft een ongelofelijke boost gegeven aan onze carrière.”

Klaas Lambrecht is 21, Tola Ogunade is net 23 jaar geworden. Het was Tola, die tot in 2016 in Engeland woonde voor hij weer in Tielt neerstreek, die heel wat tips kreeg van de jongere Klaas die toen al op heel jonge leeftijd bezig was als dj. Maar het was niettemin Tola die als eerste van de twee MNM Start to DJ won. “Hij heeft me wat de ogen geopend”, geeft Klaas toe. “Toen Tola won, zag ik welke deuren dat dat voor hem opende. Ik wilde dat ook graag en ik ben ook bij hem te rade gegaan.”

“De droom om samen op de Europafeesten te staan hebben we zeker nog niet opgeborgen”

Tola: “Deze wedstrijd is de grootste in ons land, als je die wint kennen ze je tot in Limburg. Ik wist ook dat Klaas een grote kans zou maken om te winnen. Daarom heb ik als winnaar van de vorige editie gepast om in de jury te zetelen. Ik wist immers dat ze dan de link zouden leggen tussen ons, maar Klaas had mij duidelijk niet nodig om te winnen.”

Jullie mochten als prijs allebei het voorprogramma spelen van Dimitri Vegas & Like Mike!

Klaas: “Van mij was dat in Ibiza. Het was echt een topervaring. Ik mocht er de avond openen en het publiek wat opwarmen. Na mij kwamen nog enkele acts, maar het was vooral ook de afterparty met Dimitri Vegas zelf aan de knoppen die me altijd zal bijblijven. Ik hoop van volgend jaar terug te kunnen gaan.”

Tola: “Mijn optreden werd vorig jaar uitgesteld door corona. Dit jaar sta ik op vrijdag 16 en zaterdag 17 december in het voorprogramma van Dimitri Vegas & Like Mike in het Sportpaleis.”

Klaas: “Ik zal zeker op post zijn.”

Tola: “Ok, dan kun je overnemen als ik eens naar het toilet moet.”

Jullie werden ook huis-dj bij MNM. Wat houdt dat precies in?

Klaas: “Ik heb recent als vervanging van een collega bijvoorbeeld drie weken een radioprogramma moeten doen. Straks werk ik samen met een dj van StuBru ook de Warmathons af.”

Tola: “En dat is er ook het MNM partyweekend, waarbij heel wat dj’s een uurtje krijgen om een set te draaien.”

Is de eindejaarsperiode nu druk voor jullie?

Tola: “Ja, maar het komt trager op gang dan vroeger.”

Klaas: “Dat komt omdat er heel wat mensen sinds vorig jaar wat op hun hoede zijn, toen moesten er veel events in laatste instantie afgelast worden.”

Tola: “Maar het is dus puzzelen. Want je wil zoveel mogelijk doen op een avond en daarvoor moet je soms toch ook een tijdje in de auto zitten. Mijn manager voert mij overal rond. Maar het is niet zo dat we iets drinken als we aan een set bezig zijn.”

Klaas: “Ik heb ook iemand die me overal brengt.”

In een vorig interview met onze krant solliciteerden jullie openlijk naar een gezamenlijk optreden tijdens de Europafeesten. Komt dat er van?

Tola: “We staan daar zeker voor open. Maar meer kunnen we daar nog niet over zeggen. Maar die droom is nog niet opgeborgen.”

Jullie staan alvast allebei op het galabal van Moeder Gezelle.

Klaas: “Ik van middernacht tot drie uur, Tola van drie tot zes uur. Dus ik blijf al zeker tot zes uur, ik wil geen seconde missen van zijn optreden.”

Tola: “Ik vind dat Galabal trouwens hét schoonste feest van het jaar. Ik ben vroeger ook zelf geweest, het is echt de max. En nu mogen wij er draaien.”

Klaas: “Maar het geeft ook wat stress. Normaal heb ik dat niet nodig, maar nu zal ik me allicht de hele dag wat voorbereiden. Je speelt ook voor heel veel gasten die je kent.”

DJ’s zijn de nieuwe rocksterren. Worden jullie soms herkend?

Tola: “In de Colruyt in Gent valt dat nog mee, maar als je op een event rondloopt tussen je doelpubliek, dan word je wel eens aangesproken.”

Jullie zitten beide aan het einde van jullie studies. Wat volgt er eens het diploma op zak is?

Klaas: “Ik studeer media en entertainment business. Als ik mijn stage gedaan heb, ben ik straks afgestudeerd. En ik hoop dan ook fulltime aan de slag te gaan als dj.”

Tola: “Ik ben nu al quasi voltijds bezig, maar moet ook nog mijn stage van mijn studies informatica afwerken. Maar ik denk dat ik het dj-bestaan zal combineren met wat zijprojectjes in de informatica. Wellicht als zelfstandige, dan kan je je eigen uren wat kiezen.”

Kunnen jullie elkaars sterktes even in de verf zetten?

Tola: “In een vorig interview zei ik al dat Klaas technisch de beste is van het land. Wie iemand beter kende, mocht me een bericht sturen. Ik heb geen bericht gekregen. En hij heeft vooral ook een enorm brede muziekkennis.”

Klaas: “Tola heeft charisma te over. Er hangt een soort vibe rond hem. En zijn kennis van R&B en hiphop is fenomenaal.”

Hoe zien jullie feestdagen eruit?

Klaas: “Ik vind het belangrijk om toch wat tijd vrij te maken voor de familie. Dus ga ik maar na middernacht ergens optreden.”

Tola: “Ik moet de volledige puzzel nog leggen, maar zal veel onderweg zijn. Zelf kunnen we niet veel feesten, maar je zit tussen de feestvierders en dat is toch aangenaam. Maar ik zal wel met kleine oogjes verschijnen bij oma voor een wafel op nieuwjaarsdag.”