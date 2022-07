Tieltse Europafeesten zetten markt in vuur en vlam

Twee afgelaste edities en een bijna ongewijzigde topaffiche maakten dat de drang bij de Tieltenaars meer dan aanwezig was om dit jaar van de Tieltse Europafeesten een topfeestje te maken.

De Tieltse markt was onmiddellijk te klein voor opener Metejoor die drie jaar geleden als opkomend talent zijn plaats op de affiche verdiende, maar ondertussen uitgroeide tot een volwaardige artiest met een reeks hits.

Nevenpodia

Ook op de nevenpodia aan de Keet, QV, Dhespe, Piece Unique en de Dreef was het vrijdag onmiddellijk raak en moest je de tijd nemen om je van de ene kant naar de andere te verplaatsen. Het mooie weer speelde ook in het voordeel van de winkeliers en horeca in de centrumstraten die vrijdag al vroeg konden meegenieten van de gezellige drukte in de stad.

De driedaagse marathon kwam dan ook onmiddellijk sterk uit de startblokken en wist dat tempo het hele weekend aan te houden. Headliners Levellers op zaterdag en The Sweet op zondag deden de markt moeiteloos vollopen. Maar ook de passages van de lokale Tieltse Bands zoals Hands Of The Barmaid, McBee’s Brewery en Hideaway zijn meer dan het vermelden waard.

McBee’s

Twaalf jaar na hun laatste optreden op het hoofdpodium deden de McBee’s wat van hen verwacht werd: de markt in vuur en vlam zetten. Hideaway, dat door agendaperikelen plots na de Sweet het podium op mocht, bleef met hun America Blues het publiek boeien.

Iets wat trouwens ook weggelegd was voor de Schorriemorrieband die op de anders moeilijk te vullen markt op zondagmiddag moeiteloos een mensenmassa wist te verzamelen met zijn kinderprogramma dat door de dubbele bodems tevens in de smaak valt bij het oudere publiek.

Pieter Breyne, gezicht van het Tielts Kernwinkelgebied, was samen met de Dienst evenementen na afloop dan ook meer dan tevreden over het verloop van de feesten die in totaal naar schatting 80.000 bezoekers naar het Tieltse centrum lokte.

Achteraan Kathleen De Bock, Tijs Goemaere, Willem Dooms, Joren Feys, Noor Dewitte, de twee manen die niet kijken zijn Jonas Hallaert en Thomas Van Parys. Vooraan Jelle Guidée, Ward Baert, Gilles Van Parys en Gaetan Adriaen. © WMe

Terwijl de mensenmassa van kraam naar kraam schuifelt proberen wij even aan de drukte te ontsnappen door de QV binnen te lopen. In de tot zomerbar omgetoverde tuin ontmoeten we Jelle Guidée die er samen met een groep vrienden aan het genieten is van de gezellige rust die deze parel achter de gevels van de Kortrijkstraat verbergt.

Na het enorme gemis van de vorige jaren is het echt genieten van deze volwaardige feesten, de uitgelaten sfeer met aan iedere zaak wat speciaals.

Sieben Verstraete, Wout Van Daele, Robin Tack, Leonard Tavernier, Ewout Claeys en Simon Vandaele. © WMe

Anders dan op andere evenementen kom je op de Tieltse Europafeesten veel bekend volk tegen. “Het is altijd heel leuk om mensen die je lange tijd niet zag nog eens terug te zien en wat bij te praten”, vertelt Wout Van Daele die de drie volle dagen meefeestte.

Elke dag had ook zijn topper, vrijdag was het genieten met Sarah Vandeursen in de QV, zaterdag was die eer voor McBee’s Brewery. “We hadden als kind een cd van hen in de auto. Hun optreden was dan ook pure nostalgie”, weet Wout die zondag de Schorriemorrieband aanstipte. Niet alleen om voor zijn moeder, Schreeuwwitje, te komen supporteren, maar vooral voor de humor met dubbele bodem.

Ronald Verstraete en Eveline Dejonckheere samen met kinderen Thor en Jutta. © WMe

In de massa die zich langs de kraampjes in de centrumstraten begeeft, ontmoeten we Eveline Dejonckheere en Ronald Verstraete samen met kinderen Thor en Jutta. “Als rasechte Tieltenaars konden we niet ontbreken op de Tieltse Feesten! Iedereen komt buiten en het is leuk om elkaar dan eens terug te zien… vaak ook ‘oude’ bekenden. Voor de kinderen is er de kermis, voor ons de optredens en tussendoor is het genieten van de sfeer bij een hapje en een drankje.”

Tieltse Feesten betekent ook uit de bol gaan, iets wat het gezin zondag zeker deed tijdens het optreden van Maïskie Molie. Ronald op het podium, Eveline op de eerste rij en wie weet Thor al crowdsurfend.

Lotte Belaen, Veronique Van Eeghem, Wim Belaen, Nico Monteyne en Joke Vanden Berghe. © WMe

Na hun optreden met de Jet Symphonic Band heeft een deel van het gezelschap een plaatsje weten te veroveren op een van de volle Tieltse terrassen rond de Hallentoren. “De traditie wil dat we na ons optreden in groep gaan eten in de Piadza”, opent Joke Vanden Berghe.

“Na een gemis van twee jaar doet het namelijk deugd op de oude tradities eindelijk weer te kunnen opnemen en voor een publiek te spelen.” Wat de dag daarna nog brengt? De dames zijn alvast unaniem: “Een soldeke doen, alvorens total loss te gaan tijdens een van de geprogrammeerde optredens.”