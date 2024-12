‘TieltRockt!’ biedt een podium voor lokaal muzikaal talent

Komend voorjaar staat ‘TieltRockt!’ opnieuw op de kalender. De organisatie van het driedaags indoorfestival doet hierbij een oproep naar muzikaal talent van eigen bodem. Op 26 april, 3 mei en 10 mei 2025 wil de organisatie in Club 77 een breed scala aan lokale artiesten aanbieden.

“Het festival draait volledig om lokaal talent. Van soloartiesten tot bands, iedereen met Tieltse roots krijgt een kans op ons podium. Dit concept ontstond oorspronkelijk uit Rock@Schuiferskapelle, waarbij enkel Kapellenaars mochten optreden. Intussen is het idee uitgegroeid tot een uniek festival dat om de vijf jaar plaatsvindt. Elke band, ongeacht ervaring of genre, krijgt dezelfde eerlijke kans. Dit festival biedt een unieke gelegenheid om aan een breed publiek te laten zien wat Tielt muzikaal in huis heeft.”

Het festival vindt maar om de vijf jaar plaats maar dat heeft een goede reden. “De organisatie is een enorme klus. De voorbereidingen vinden meer dan een jaar op voorhand”, aldus Bart D’Ooghe. “Van de inschrijvingsprocedure tot de promotie en de praktische zaken zoals zaalhuur en draaiboeken, het is een grote onderneming voor ons kleine team. Maar de waardering die we krijgen van artiesten en publiek maakt het meer dan waard.”

Gevarieerd programma

De organisatie doet een oproep naar artiesten en bands die Tielts getint zijn. “Met ruimte voor 30 bands over de drie zaterdagen beloven we de bezoekers een gevarieerde muzikale ervaring. Genres worden samen geprogrammeerd, waardoor bezoekers een breed scala aan stijlen kunnen ontdekken.”

“Naast de unieke sfeer en het lokale karakter bieden we een toegankelijke ervaring. De toegang is immers gratis, de consumpties zijn democratisch geprijsd en elke band krijgt evenveel speeltijd. Het is een festival dat draait om passie en talent, niet om winst. Dat maakt het zo bijzonder”, benadrukken de organisatoren van het event. (KeMa)

Voor muziekliefhebbers is ‘TieltRockt!’ een niet te missen evenement. Noteer alvast de data en ontdek het beste wat de Tieltse muziekscene te bieden heeft. Meer informatie en inschrijven kan via www.thedirtyscums.com.