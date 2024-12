Theaterconcert met koperkwintet Brasserie

De vrijetijds- en cultuurdienst organiseren op vrijdag 13 december in zaal Den Tap in de Pastoor De Beirstraat het theaterconcert ‘Serieus’ met het Zwevegemse koperkwintet Brasserie. Het concert vangt aan om 20 uur.

Het koperkwintet ‘Brasserie’ brengt in Den Tap een uniek theaterconcert. “Vol overgave en passie, maar vooral ‘Serieus’…”, zegt het vijftal zelf. “‘Serieus’ betekent volgens de Dikke Van Dale ernstig, oprecht: termen die dan ook perfect toe te passen zijn op ons.”

Brassensemble

Het kwintet Brasserie bestaat al enkele jaren en ontstond in de ‘buik’ van de Koninklijke Muziekvereniging ‘De Ware Vrienden’ uit Zwevegem. De oudste van het brassensemble is 57, de jongste 23 jaar. “Wij spelen zowel het klassieke repertoire als het lichtere genre”, zeggen ze. “Met het project ‘Serieus’ zijn we met ons kwintet al twee jaar geleden gestart onder de hoede van professioneel regisseur Barbara Demeyere.

Het Brasserie-kwintet wil niet alleen kwalitatieve muziek brengen, ook hun humor is van levensbelang. Het vijftal neemt je mee in een soort levendig muziekspel en daarbij stilzitten hoeft helemaal niet, genieten en ontspannen des te meer. Of zoals ze zeggen: we spelen voor u vol overgave, passie en vooral ‘Serieus’!

Bezetting

De Brasserie telt vijf muzikanten. Jeroen Maes en Lieven Loncke spelen trompet, Jarne Rigole hoorn, Piet Vanhoutte trombone en Bavo Struyve bastuba.

Ze brengen op 13 december verschillende muzikale nummers: klassiek, licht, jazz. “Voor ieder zijn meug”, zeggen ze. En bij ‘Serieus’ hoort ook geen klassieke presentatie. Ze zorgen zelf voor de overgangen met humor, een act, een spel, een lach en een traan. Serieus? Niet serieus! Of toch? (IB)

Tickets (genummerde plaatsen) kosten 10 euro en zijn te verkrijgen via www.lendelede.be.