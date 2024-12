The Concord Jazz Ensemble en Symphonic Wind Band Burleske brengen uniek nieuwjaarsconcert

Met de ‘Big Wind Band Project’ gaat er een uniek nieuwjaarsconcert door op 25 januari in OC De Vonke in Heule.

The Concord Jazz Ensemble en Symphonic Wind Band Burleske, twee gerenommeerde muziekverenigingen in de regio, brengen een harmonie en een big band samen op het podium. “Dat futuristisch concept zorgt voor een hele lading artistieke afspraken. Nochtans zijn de twee verschillende muziekrichtingen perfect te verenigen”, zegt Marc Vandeburie, penningmeester bij vzw Burleske en bestuurslid bij vzw The Concord Jazz Ensemble.

Het samenspel wordt uitgevoerd onder leiding van dirigent Joost Deryckere en zet drie Belgische toonkunstenaars centraal waaronder de gerenommeerde Kortrijkse “jazzkat” Norbert Goddaer, vader van Ozark Henry.

De deuren openen om 19.30 uur, het concert start om 20 uur. Tickets kosten 18 euro en kunnen gereserveerd worden via 056/41.30.37 of jose.deryckere@telenet.be.