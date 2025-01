The Black Cat bestaat 15 jaar: “Jazz en Torhout gaan goed samen”

In vervlogen tijden werd door sommigen beweerd dat jazz niet leefbaar was in een stadje als Torhout, maar al 15 jaar bewijst jazzclub The Black Cat het tegendeel. Het eerste concert dat door de vzw georganiseerd werd, had in februari 2010 plaats. “Intussen hebben we een trouw publiek opgebouwd, dat van ver buiten de stadsgrenzen naar onze optredens komt”, klinkt voorzitter Marleen Dedecker tevreden. “Jazz en Torhout gaan wel degelijk goed samen.”

Marleen leidt het zevenkoppige bestuur van The Black Cat, dat voorts bestaat uit secretaris Jan Van Stichel (haar man), penningmeester Paul Warlop, ondervoorzitter Geert Vanoverschelde, Guy Thorrez, Inge Demuynck en Paul Braem. De optredens hebben in zaal Club de B plaats.

Start in café El Gato Negro

Begin jaren tachtig pakte Vriendenkring Kunst Houtland (VKH) geregeld met jazz uit en in de jaren negentig deden de Tonesetters dat eveneens. Daarna vielen de jazzoptredens in Torhout wat stil. Ettelijke jaren later achtten enkele vrienden het moment aangebroken om opnieuw een poging te wagen om jazzconcerten te organiseren. Eind 2009 richtten Marleen Dedecker, Jan Van Stichel, Paul Warlop en wijlen Paul De Cloedt de vzw The Black Cat op. Als locatie voor hun project kozen ze de toenmalige muziek- en tapaskroeg El Gato Negro in de Breidelstraat, gerund door Marleen en Jan. Die hadden al jarenlange ervaring met de organisatie van concerten met flamenco- en wereldmuziek.

“De publieke opkomst blijft zienderogen toenemen”

“We hebben het café toen omgebouwd tot een knusse en kleinschalige jazzclub met alle nodige voorzieningen voor live concerten, vleugelpiano inbegrepen”, aldus Jan. “In februari 2010 werd met de Amerikaanse saxofoonlegende Bob Mover en zijn kwintet het startschot gegeven voor een nieuw Torhouts jazzavontuur. We wisten natuurlijk nog niet of ons initiatief zou aanslaan en legden dan ook enige voorzichtigheid aan de dag. Voor de programmatie rekruteerden we jong en dus betaalbaar talent. Zo passeerden tal van muzikanten de revue die nog maar net aan het conservatorium afgestudeerd waren. Velen onder hen zijn nu, zoveel jaar later, artiesten met internationale faam. Denken we aan Bram De Looze, Alex Koo, Natashia Kelly, Albert Vila en vele anderen.”

Geleidelijk raakte The Black Cat binnen het kleine wereldje van de jazzmuzikanten bekend, ook al voor de lekkere paella die ze er voorgeschoteld kregen. “Aangezien de concerten nooit in het weekend plaatshadden maar altijd op een dinsdagavond, kwamen de meer gevestigde waarden eveneens naar onze kleine jazzkroeg afgezakt om te spelen tegen een heel schappelijk weekdagtarief”, vervolgt Jan. “Dan denk ik hierbij bijvoorbeeld aan Tuur Florizoone, Jean-Louis Rassinfosse, Tutu Pouane en Peter Hertmans. Namen om U tegen te zeggen.”

Eerst corona, dan overlijden voorzitter

Eind 2018 sloot El Gato Negro definitief de deuren en nadien werd het pand zelfs gesloopt en door een nieuwbouw met kapperszaak vervangen. Dat betekende voor The Black Cat op zoek gaan naar een ander onderkomen.

”Na een lange zoektocht vonden we onze nieuwe stek in zaal Club de B”, zegt Marleen. “De intimiteit van de knusse jazzkroeg ging verloren, maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door de comfortabele infrastructuur van de kleine stedelijke concertzaal. Ons concertaanbod is nu internationaler en de publieke opkomst blijft zienderogen toenemen.”

Vanaf maart 2020 kwam corona meedogenloos alles platleggen. Maar nog veel dramatischer voor de club was het overlijden van Paul De Cloedt in november 2021. Hij was al die jaren de gedreven voorzitter geweest, die bovendien prachtige portretten maakte van de muzikanten die optraden.

Uiteindelijk volgde Marleen hem als voorzitter op en nam The Black Cat de draad weer op. Sinds vorig najaar staat Jan Van Stichel niet meer in zijn eentje in voor de programmatie, maar wordt er een team gevormd met bestuurslid Paul Braem en de Torhoutse jazzkenner Jos Demol. Dat heeft al tot schitterende concerten geleid.

Op dinsdag 4 februari om 20 uur in Club de B komt het Thomas Decock Quintet de 15 kaarsjes op de verjaardagstaart uitblazen.