‘t Westvlams Gemiengeld Vintekoor maakt comeback… op Kamping Kitsch Club 2025: “Dat zal daar een zwaar feestje worden”

‘t Westvlams Gemiengeld Vintekoor, dat vijf jaar geleden hun felle hemdjes aan de haak hing, maakt in de zomer van 2025 een eenmalige comeback. De groep kon nu al verklappen dat zij de eerste artiest zijn op de line up van Kamping Kitsch Club 2025 in Kortrijk. Frontzanger Johan Catteeuw kijkt er net zoals talloze fans alvast naar uit. “Wij als modern marginale band passen perfect op Kamping Kitsch. De reacties zijn laaiend enthousiast, dat zal daar een zwaar feestje worden!”

De allereerste artiest voor de volgende editie van Kamping Kitsch Club op zaterdag 23 augustus 2025 raakte afgelopen weekend bekend. Op sociale media verschenen berichten dat ‘t Westvlams Gemiengeld Vintekoor er zou verschijnen voor een eenmalige comeback. Hoewel de organisatie dit nog niet officieel aankondigde, bevestigde frontzanger Johan Catteeuw uit Bovekerke, een deelgemeente van Koekelare ondertussen het nieuws.

“In 2019 hadden we het hoofdstuk van ‘t Westvlams Gemiengeld Vintekoor afgesloten. Het was 20 jaar lang dat onze levens bepaald werden door de boekingen. Een half jaar tot een jaar op voorhand zaten onze agenda’s al vol. Toen hebben we besloten om op een hoogtepunt te stoppen. Normaal gingen we nog twee grote afscheidsconcerten houden, maar door de coronacrisis in 2020 hebben deze nooit plaats gevonden. Het idee van nog een laatste afscheid hebben we wel altijd in ons achterhoofd gehouden”, vertelt Catteeuw.

Eenmalige comeback

En dat afscheidsconcert zal er nu effectief van komen. “Drie jaar lang werden we door de organisatie van Kamping Kitsch Club gecontacteerd en drie jaar lang hebben we de boot afgehouden. Want ja, gestopt is gestopt hé. Maar alleen een idioot verandert niet van gedacht. Ze bleven aandringen, daarom hebben we besloten om het nu wel te doen.”

Kamping Kitsch Club past dan ook perfect bij ‘t Westvlams Gemiengeld Vintekoor. “Het is het soort festival, waar we volledig op ons plaats zijn als modern marginale band. Wat we brengen is zo volks en alledaags, dat het iedereen aanspreekt. Op Kamping Kitsch Club lopen er bedrijfsleiders, advocaten en rechters rond met nepborsten en -penissen, dan passen wij daar ook wel tussen”, lacht Catteeuw.

Vol enthousiasme

De band zal zaterdagnamiddag op het festival een set brengen van een half uur. “En het zou wel eens kunnen gebeuren dat we ‘s avonds nog eens opnieuw verschijnen wanneer het feestje volop aan de gang is om onze hit ‘De Sauna’ te brengen. Dit optreden zal onze echte afsluit worden. We zijn blij dat we dat kunnen doen met zulke goede organisatie als Kamping Kitsch Club en techniekers waar we zelf in het verleden al mee samenwerkten.”

Niet alleen de band is enthousiast, ook bij de fans komen de reacties al binnen. “Ik denk niet dat de organisatie doorheeft, waar ze zich aan mogen verwachten. Het is ongelofelijk om te zien hoe had onze groep weer aan het leven is, want in de voorbije jaren krijg ik nog maandelijks gemiddeld drie aanvragen binnen. Ik denk dat ons optreden wel een verschil kan maken in die ticketverkoop. Zeker als ik het hoor bij onze fans. Een iemand liet me al weten dat hij twee bussen zal inleggen om af te zakken naar Kortrijk. Dat is té zot voor woorden. Het zal een zwaar feestje worden!”