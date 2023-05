‘t Hof van Commerce viert 25ste verjaardag met eenmalig concert in Kortrijk en brengt ‘En in Izzegem’ integraal: “Al wie Vlaamse hiphop ademt, moét hierbij zijn”

De meest legendarische West-Vlaamse hiphopcrew van ons land schudt op zaterdag 2 september de winterslaap van zich af met de 25ste verjaardag van hun baanbrekende debuut ‘En in Izzegem’. In Kortrijk dropt ‘t Hof van Commerce de oldskool beats en classic rhymes nog eens waarmee ze een kwarteeuw geleden de fundamenten van de Vlaamse hiphop legden.

De ticketverkoop voor dit eenmalige grootschalige optreden van ‘t Hof van Commerce gaat komende vrijdag 5 mei om 10 uur van start.

“En we zeggen het nu al, het zal voor de rappe zijn”, klinkt het bij Kowlier, Buzze en DJ 4T4. “Al wie Vlaamse hiphop ademt, moet hierbij zijn. Zo simpel is et. Gin utvluchtn gastn, ’t is nu of noois!.”

Nostalgie

Dommestik en Levrancier, Izzegem, Lang Leve Minzelvn, Zonder Niet… Elke hiphopfan en bij uitbreiding elke muziekliefhebber voelt een opwelling van nostalgie bij het lezen van deze songtitels.

© Christophe De Muynck

En In Izzegem betekende de start van de Vlaamse hiphop-vloedgolf en bleek achteraf een mijlpaal te zijn voor MC’s Buyse en Kowlier, samen met hun Limburgse broeder DJ4T4. “Als je vroeger cool wou zijn op de speelplaats, dan moest je woord voor woord Dommestik En Levrancier kennen”, liet Michèle Cuvelier van Studio Brussel zich ooit ontvallen.

Zeldzaam

‘T Hof doet sinds 1998 waar ze al meer dan twee decennia in uitblinken: iedereen naar huis spelen. Met slechts een handjevol optredens de voorbije jaren zijn de shows van ‘t Hof zeldzamer dan ooit.

“En In Izzegem live horen nog zeldzamer”, glimlacht Kowlier. “Zaterdag 2 september belooft een dag te worden die nog lang zal nazinderen. We zijn begonnen met muziek maken om in jeugdhuizen te kunnen optreden. We hadden helemaal niet verwacht dat ons werk naar de radio zou gaan. En nu willen we het hele Nelson Mandelaplein in Kortrijk vullen!”

Tickets kosten 40 euro en zijn vanaf vrijdag 5 mei om 10 uur te koop via www.thofvancommerce.be.