“Sylver sluit af”: Marktrock Poperinge maakt eerste naam bekend

In augustus sloot Marktrock Poperinge traditioneel de zomervakantie weer met een knal af. De organisatie is ondertussen volop bezig om de nieuwe editie voor te bereiden op vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus. De afsluiter van Marktrock Poperinge is al bekend: Sylver.

“Wij zijn volop bezig met de voorbereidingen voor Marktrock Poperinge 2025. Tijdens de vorige editie hadden we nog 7.500 bezoekers. Het werd ondanks de regenbuien een succeseditie. We zijn heel dankbaar dat het publiek gebleven is. Aaron Blommaert was zelfs verwonderd dat het publiek bleef staan en voor Stan Van Samang is er zelfs nog heel veel volk teruggekomen”, zegt PR-verantwoordelijke Joke Demeyer. “Voor de 35ste editie hadden we 10.000 bezoekers. Regi en Metejoor stonden toen op ons podium. Het was de laatste editie die Frank had geboekt qua artiesten en het was een schot in de roos.”

Tijdens de vorige editie mocht Marktrock Poperinge 7.500 bezoekers ontvangen. © gf

Afsluiter

De organisatie Marktrock Poperinge wil er ook dit jaar een topeditie van maken. “Op vrijdag 29 augustus starten we weer met een afterworkparty vanaf 16.30 uur. Vanaf 18.30 uur zullen maar liefst vier bands het beste van zichzelf geven op onze rockavond”, kondigt het bestuur van Marktrock Poperinge aan. “Op zaterdag 30 augustus starten we om 15.30 uur met de eerste band en om 17.15 uur volgt een band voor de kinderen. Daarna volgt het avondprogramma met nog vier bands.”

De organisatie heeft al de afsluiter van de komende editie bekendgemaakt. Op zaterdag 30 augustus staat vanaf 00.30 uur Sylver op het podium. “2025 is een mijlpaal in het 25-jarig bestaan van Sylver. In het universum van de Belgische dance bekleedt Sylver een speciaal plekje. Slechts weinig dance acts van eigen bodem kunnen zich beroepen op zo’n langlopende internationale carrière en verkoop van 2 miljoen albums”, klinkt het.

“Tijd voor een feestelijke terugblik én een pak verrassingen voor 2025. Sylver komt met een spectaculaire en energieke, vernieuwde liveoptreden die barst van de sfeer en ambiance. Daarin brengen ze hun grootste hits van de afgelopen 25 jaar, en dat zijn er een pak. Een liveshow met een live-band die het publiek zal omver blazen.”

Gratis

Food Fighters staan op vrijdag 29 augustus vanaf 21.30 uur. “Meer dan tien jaar geleden besloten vier ervaren muzikanten om een tribute aan de Foo Fighters op te richten: De Food Fighters. Hun optredens zorgden al voor onvergetelijke avonden in talloze clubs, concertzalen en op festivals… Bereid je voor op een wervelende set vol meezingers.”

Marktrock Poperinge gaat naar jaarlijkse gewoonte door op de Grote Markt van Poperinge en is gratis.