Subatomic Strangers presenteren muziekvideo en concert: “Thema is tikkeltje ‘psycho’”

Op donderdag 16 december organiseert muziekband Subatomic Strangers een premièrevoorstelling. Hun nieuwe muziekvideo zal in het cultuurcentrum De Keizer in Lichtervelde op het grote scherm getoond worden. Daarnaast zullen ze uiteraard ook het publiek verwennen met een concert.

Sinds eind 2018 komen vier West-Vlaamse vrienden op een zolderkamer in Rumbeke samen om hun passie voor muziek te delen. Sharon Braye (28) uit Wervik, Nicholas Vermeersch (25) uit Rumbeke, Arne Stroobant (26) uit Lichtervelde en Jonas Vanelstlande (23) uit Avelgem repeteren iedere vrijdagavond en schrijven bovendien hun eigen nummers. In augustus 2021 waren ze klaar om hun werk met het grote publiek te delen. Hun allereerste optreden vond plaats in Avelgem ter gelegenheid van La Braderie. Ze waren allemaal enorm blij om eindelijk op het podium te mogen staan.

Historisch gebouw

Op donderdag 16 december organiseren ze een premièrevoorstelling van hun nieuwe muziekvideo op het grote scherm in samenwerking met cultuurcentrum De Keizer in Lichtervelde. “Het historische en charmante cinemagebouw, waar de première zal doorgaan, speelt een grote rol in de muziekvideo”, vertelt Sharon Braye. “Het thema van onze clip is een tikkeltje ‘psycho’. Bij momenten is het wat bloederig, maar het is toch grotendeels komisch. Aangezien we de clip in De Keizer hebben opgenomen, zijn we op het idee gekomen om ook daar de première te geven. We zullen het publiek ook verwennen met een concert met onze eigen liedjes. We zijn enorm blij dat het hele evenement kan doorgaan mits de nodige coronamaatregelen. Het is in ieder geval erg leuk dat er in deze donkere tijden nog eens een culturele activiteit georganiseerd wordt. We zijn ook erg trots op onze bassist, Jonas Vanelstlande, die samen met zijn onderneming ‘Isopix’ opnieuw onze videoclip heeft gefilmd en bewerkt.”

Onze droom is om deel te nemen aan het W-Festival

Toekomstplannen

Subatomic Strangers focust zich op een heel omvangrijk genre dat gaat van New Wave tot pop tot rock. Daarbij laten ze zich niet alleen inspireren door bands uit de jaren 80 zoals Depeche Mode, Duran Duran en The Sisters of Mercy, maar ook door modernere groepen zoals Gorillaz en SX. De insteek van New Wave maakt hun muziek bijzonder. “Ik ben al altijd fan geweest van New Wave”, zegt Sharon. “Het is iets dat ik van mijn vader heb meegekregen. Aangezien iedereen in de band dat genre ook graag hoort, was het ideaal om daarin verder te gaan.”

Het enthousiasme, de motivatie en de ambitie bij Subatomic Strangers zijn groot. “We willen in de toekomst graag vaak optreden en zo veel mogelijk mensen aanspreken. Onze droom is om deel te nemen aan het W-Festival. Dat is een festival speciaal voor New Wave-bands en daar treden veel muziekgroepen op naar wie wij opkijken.” (SM)

De voorstelling vindt plaats op donderdag 16 december in het cultuurhuis De Keizer (Neerstraat 11, Lichtervelde). De deuren gaan open om 19 uur en de show start om 19 uur. Tickets reserveren kan via hun social media (Facebook: Subatomic Strangers, Instagram: subatomicstrangers).