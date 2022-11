Stefanie Callebaut (SX) pakt uit met eerste solo-nummer (in het West-Vlaams!)

Afgelopen zomer hebben Stefanie Callebaut en Benjamin Desmet hun groep SX even op pauze gezet. Stefanie concentreert zich nu op solowerk en lost een eerste nummer: ‘Altijd geld’.

Met nog een Unplugged-tournee en dito album gaven Stefanie Callebaut en Benjamin Desmet begin dit jaar aan om een pauze in te lassen voor hun band SX. Tien jaar na hun debuutalbum en de indrukwekkende carrière die daarop volgde, kregen ze een afscheid in schoonheid en speelden ze in augustus nog de tent van Dranouter plat.

Al is een comeback niet uitgesloten. “We willen geen verwachtingen scheppen, maar als we voelen dat we er weer klaar voor zijn, dan is die optie er wel”, vertelde Stefanie begin dit jaar aan De Krant van West-Vlaanderen. “En als het zo zou zijn, staan we sterker dan ooit, dat weet ik zeker.”

Hart onder de riem

Hoewel Stefanie enigszins vaag bleef over de toekomst, maakte ze er geen geheim van dat ze zich wel wilde wagen aan solo-werk. Dat is er nu in de vorm van de knappe single ‘Altijd geld’. Met de tekst, in het West-Vlaams overigens, wil Stefanie de mensen een hart onder de riem steken die het hard te verduren hebben door de crisis.

Bekijk hieronder de videoclip: