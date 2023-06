Stefaan (52) verkoopt zijn orgels tot in Noord-Frankrijk en mag pianist Jef Neve tot zijn klanten rekenen: “Ik rijd tot 4.000 km per maand”

Een muziekinstrument moet niet trendy zijn om er een succesvolle onderneming rond uit te bouwen. Dat bewijst Stefaan Delobelle uit Kortrijk die zich louter en alleen ontfermt over digitale en virtuele klassieke orgels die hij bij een welgesteld muziekminnend publiek aan de man brengt. Ook Jef Neve, een van Vlaanderens bekendste pianisten, is klant bij hem.

Op de muziekfestivals deze zomer zal je geen artiesten aantreffen die een klassiek orgel met zich meesleuren, maar Stefaan Delobelle (52) is dan ook actief bij klanten die zweren bij Bach, Haendel of andere componisten uit de tijd van de Barok. In zijn schitterend gerenoveerde historische woning van eind negentiende eeuw heeft hij zijn Orgelhuis Delobelle uitgebouwd met vooraan de toonzaal. Dat Bach in de huiskamer even indrukwekkend klinkt als in eender welk kerkgebouw laat de Kortrijkse ondernemer, tevens een uitstekend organist, bij een korte demonstratie horen.

Het lijkt wel alsof we in een kathedraal zitten.

“Ja deze digitale orgels moeten niet onderdoen voor de echte pijporgels. Dat komt omdat er een uitgebreide bibliotheek aan samples is opgeslagen in het muziekinstrument. Zo kan je als organist de natuurlijke klank van het oorspronkelijke orgel heel getrouw ten gehore brengen, inbegrepen de akoestiek van het gebouw waarin zich dat bevindt. Dankzij de baanbrekende technologie waarop de software is gebouwd, is het nu voor iedereen mogelijk om een historisch orgel te bespelen.”

En jouw job bestaat er in om deze orgels aan de man te brengen?

“Dat is een deel van mijn werk. Ik verhuur ook het witte digitale orgel dat hier staat voor concerten met koren en orkesten en daar komt ook wel wat bij kijken. Tenslotte gaat er ook heel wat tijd op aan het herstellen van analoge en digitale orgels bij de mensen thuis of in kerkgebouwen overal te lande.”

Wie er één wil kopen moet er wel warmpjes bij zitten, neem ik aan.

“Ik heb inderdaad een publiek dat niet alleen muzikaal is aangelegd maar ook de middelen heeft om zich een orgel aan te schaffen. Voor een topexemplaar leg je toch snel 15.000 tot 20.000 euro neer. Dat is dan ook op maat gemaakt. Het duurste dat ik al verkocht heb kostte 45.000 euro. Al is het uitzonderlijk dat iemand bereid is om er zoveel voor te betalen. Uiteindelijk zoek ik voor elk budget steeds een degelijke oplossing, bijvoorbeeld door een tweedehands orgel aan te bieden dat ik dan volledig gereviseerd heb.”

“Ik verdien goed mijn boterham, maar ben ook 60 tot 70 uren per week in de weer”

Jef Neve is een klant van je. Waarom komt de bekende pianist van Vlaanderen langs bij jou?

“Dat heeft hij gedaan in volle coronatijd toen hij het plan had opgevat om streamingconcerten te organiseren. Daarvoor had hij een klassiek orgel nodig. Hij heeft toen meer dan honderd van die online optredens gedaan, telkens met andere artiesten. Andere gereputeerde klanten zijn het Symfonieorkest Vlaanderen en Brussels Philharmonic, al zijn al mijn contacten even belangrijk voor mij.”

Hoe succesvol is een ondernemer, actief in een kleine nichemarkt?

“Ik verdien goed mijn boterham als dat de vraag is, maar ik ben toch snel 60 tot 70 uren per week in de weer om al mijn opdrachten gedaan te krijgen. Je mag niet vergeten dat mijn werkgebied behalve België ook een groot stuk van het noorden van Frankrijk beslaat. Dat maakt dat ik ook veel tijd doorbreng in de auto. Gisteren bijvoorbeeld heb ik 600 kilometer gereden om bij drie klanten herstellingen uit te voeren. Maandelijks kom ik toch snel aan 4.000 kilometer.”

Is dit een business waar nog groei in zit?

“Strikt genomen zou ik nog verder kunnen groeien maar dat wil ik niet. Anders zou ik iemand in dienst moeten nemen. Dat is dan ook de reden waarom ik de voorbije tijd activiteiten geschrapt heb. Zo werk ik niet meer aan orgels die niet meer ondersteund worden door de producent. Ook van elektronische piano’s blijf ik voortaan af omdat ik er de tijd niet meer voor heb.”

Het is een klein wereldje. Heb je veel concurrentie in eigen land?

“Amper, er zijn wel algemene muziekwinkels die ook een orgel hebben staan maar ik zie die uitbaters niet als concurrenten. De specialisten moet je al gaan zoeken in Parijs of in sommige Nederlandse steden.”

Is er voor iemand met een drukke job ook nog tijd voor muziekbeleving in de vrije tijd?

“Ik heb vroeger enkele koren begeleid maar ben daar uit tijdsgebrek mee gestopt. Wat ik wel doe is digitale pijporgels gratis voorstellen in muziekscholen zoals onlangs nog in Dilbeek en Wetteren. Ik doe dat met plezier gratis, ook al kost het me geld, tijd en moeite. Ik hoop op deze manier jonge mensen ertoe aan te zetten orgelles te gaan volgen en bovendien wil ik er ook warm maken voor het vak, zodat er over twintig jaar nog technici zijn die klassieke digitale orgels kunnen herstellen.”