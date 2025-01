Slowdive, Sylvie Kreusch en Richard Hawley op het Cactusfestival deze zomer

Cactus Muziekcentrum geeft drie nieuwe namen vrij van artiesten die deze zomer op het Cactusfestival in het Minnewaterpark in Brugge optreden. De band Slowdive, popkoningin Sylvie Kreusch en de Britse crooner Richard Hawley hebben hun aanwezigheid bevestigd.

Net voor de jaarwissel vuurde Cactusfestival met The Black Keys, dEUS en Merol de drie eerste namen voor hun 42ste editie af. Vandaag komen daar nog drie mooie namen bij. Ook de ‘shoegaze’ iconen van Slowdive, popkoningin Sylvie Kreusch en de Britse crooner Richard Hawley worden aan de line-up toegevoegd.

Schoenen

Slowdive mag je volgens Cactus Muziekcentrum gerust de belangrijkste shoegaze band van het moment noemen. Shoegaze is een voornamelijk Brits subgenre van alternatieve rock, genoemd naar de typische houding van de muzikanten op het podium: onbeweeglijk met hun hoofd naar hun schoenen gericht, vanwege het grootschalige gebruik van effectpedalen.

De groep ging na twee albums in de nineties even op pauze, maar sinds 2017 is Slowdive helemaal terug. Geen enkele band beheerst volgens Cactus Muziekcentrum beter het subtiele evenwicht tussen overweldigende geluidsmuren en zalvende melodieën beter als Slowdive en geen enkele band is naar verluidt meer gepast voor een zonsondergangconcert in het Minnewaterpark.

Comic Trip

Slowdive komt naar het Cactusfestival op zaterdag 12 juli, net als de meest classy popkoningin van België: Sylvie Kreusch, die eerder te zien was tijdens De Warmste Week op ‘t Zand en ook eind april naar de Cactus Club komt. Maar dat concert is al uitverkocht. Met haar aparte muziek, die feilloos pop en experimentele elementen combineert, valt Sylvie Kreusch op in zowel de muziek-, film- als modewereld.

Haar recentste plaat ‘Comic Trip’ is een vat vol grote emoties, waarop Kreusch zich ontpopt van roodharig nachtwezen tot technicolor dromer met glanzende blonde lokken. Live trekt Sylvie Kreusch haar visuele stijl en smaakvol gevoel voor drama door, niet verlegen om een statement of verrassing.

Crooner

Op zondag 13 juli treedt de charismatische crooner Richard Hawley aan. Tot de vroege jaren 2000 was Hawley vooral bekend als gitarist bij Pulp en muzikale partner van onder meer Arctic Monkeys, Elbow en Manic Street Preachers. In zijn solocarrière liet hij zijn liefde voor Roy Orbison en Scott Walker de vrije loop. Na een uitverkochte show in de Ancienne Belgique en een passage op de Lokerse Feesten wil hij het Minnewaterpark betoveren.

Tickets voor Cactusfestival zijn nu te koop via www.cactusfestival.be. Meer namen worden binnenkort bekend gemaakt.