Sk8rock vat repetities aan en mikt op festivalzomer

Wie wil genieten van de betere punk- en skaterock van begin de jaren 2000, mag het Oostendse Sk8rock op het verlanglijstje zetten.

De tributeband trad dit jaar al op tijdens de Paulusfeesten, Summer Kick-off en in de Twilight in Oostende en op Zomerse Vrijdagen in Diksmuide. Nu hebben bandleden Steve ‘Wonnie’ Vanwonterghem (48), Kristof ‘Timmy’ Timmermans (52), Mike Cuypers (35), Jade De Wulf (30) en Chesney T’Jaeckx (33) de repetities hervat. “We spelen al tweeënhalf jaar samen en werkten in maart van dit jaar ons eerste optreden af. Nu richten we onze blik naar een nieuwe festivalzomer. We hebben een playlist van zo’n 18 songs, goed voor anderhalf uur aan skaterock- en punkklassiekers.”