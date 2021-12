Sijseelse rockfrontmannen willen scoren op Sound Track

In De Kreun in Kortrijk ontvouwt zich de West-Vlaamse finale van Sound Track. Met Barno Koevoet, het pseudoniem van Arno Vanhoutte, en Nick Noel, de nom de plume van Nicolas Cherlet, zijn op zaterdag 18 december twee Sijseelse rockfrontmannen op de afspraak.

Nicolas Cherlet (30) kan inmiddels op een staat van dienst in het Groot-Brugse rockcircuit rekenen. Jarenlang was hij de ritmegitarist van Calling Susan, dat in februari 2016 met de debuut-cd ‘Same Faces’ uitpakte. Door omstandigheden liep het spoor van deze bluesrockband dood.

Eigen identiteit

Vorig jaar nam Cherlet het voortouw om een nieuwe groep op te richten. Nick Noel and The Red Rose Rogers kruisbestuiven alt.country met americana en schilderen een klankpalet dat veel ruimer gaat dan bluesrock. In oktober bracht het zestal de debuutsingle ‘Alabama’ uit, een catchy nummer met bijbehorende videoclip waarin Cherlets Kroatische eega figureert. “Door corona hebben we lang niet zoveel kunnen optreden als we gewild hadden”, vertelt Cherlet.

Schrijfproces van nieuwe nummers gaat ons redelijk makkelijk af

“De vrijgekomen tijd hebben we gereserveerd om in de Sijseelse Fuzzyopolos Studio aan nummers te werken. Hierdoor zijn we als band naar elkaar toegegroeid en hebben we een eigen identiteit ontwikkeld. Het schrijfproces van nieuwe songs gaat ons redelijk makkelijk af. Dit betaalt zich uit in een repertoire dat ondertussen een 30-tal nummers omvat.”

Zowel voor de voorronde als de nakende finale van Sound Track creëerde Nick Noel een nieuw nummer. Cherlet hoopt op een podiumplaats en kondigt voor 2022 de release van het eerste album van zijn groep aan, met Jan Viggria van The Guru Guru als producer-mixer.

Melodieuzere ‘Barno’

Een kleine drie jaar geleden stond Arno Vanhoutte in de Ancienne Belgique in de finale van Humo’s Rock Rally met zijn toenmalige band Budget Trash. Ook hier viel die groep door een samenloop van omstandigheden uiteen. Vandaag voert de 22-jarige Sijselenaar Barno Koevoet & The Duijmschpijkers aan. Bij dit punkkwintet primeert het muzikaal amusement.

Barno Koevoet & The Duijmschpijkers. (gf)

“We zijn anderhalf jaar lang aan de gang met Barno, maar konden door de coronamaatregelen pas afgelopen juni ons maidenoptreden geven”, zegt Vanhoutte. “Het bleek de opmaat voor een drukke festivalzomer. In het begin schreef ik alle nummers, maar vandaag draagt elk groepslid songmateriaal bij. Een teken dat we als band gegroeid zijn. Onze nieuwe tunes klinken ook een stuk melodieuzer en gevarieerder. Ze duren niet langer één, maar drie minuten.” (lacht)

Ondertussen kan Koevoet op een twintigtal nummers terugvallen, waarvan een aantal te horen is op het debuutalbum, dat volgend jaar in het najaar zou moeten verschijnen.

Info: www.sound-track.be