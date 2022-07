Sextet De Nevenprojecten maakt muzikaal debuut op De Lichterveldse Feeste

Lichtervelde viert de Vlaamse feestdag al voor de zevende maal op gepaste wijze. Naast Blik Dooze Band en Wolfgang Jack krijgen we op zaterdag 9 juli het debuut van een lokaal sextet, dat voor de helft bestaat uit bloedverwanten: De Nevenprojecten.

De Lichterveldse Feeste wordt zaterdag al voor de zevende keer een volksfeest voor jong en oud, met optredens en kinderanimatie. Vanaf 17 uur kan je terecht aan OC De Schouw. Bij mooi weer vindt alles plaats op het voorplein.

De Nevenprojecten

Om 18 uur steekt Blik Dooze Band muzikaal van wal. Rockband Wolfgang Jack sluit af vanaf 21.45 uur. Tussendoor krijgen we om 20 uur het debuut van een nieuw samengestelde band.

De Nevenprojecten wordt gevormd door Stijn Margodt (gitaar), Kristof Vandekerckhove (drums), Tom Libbrecht (basgitaar) en het zangtrio Kurt Desplenter en dochters Frauke en Noortje, die ook dwarsfluit en trompet spelen. Dat drietal treedt voor het eerst samen op.

Driestemminge liedjes

“Of dit eenmalig wordt? Eerst eens proberen. We zingen liedjes die driestemmig zijn, dus dat wordt wel tof”, zeggen Kurt, Frauke en Noortje in hun repetitieruimte in de Ketelbuiserstraat.

“Voor de Vlaamse feestdag zullen we uiteraard Vlaamse en Nederlandstalige nummers brengen. En als het Engelstalig is, heeft het een Belgische oorsprong.”

Twee maanden repeteren

“Tijdens corona werden we al tweemaal gevraagd om met Microwives op te treden, maar mijn medebandleden konden niet”, schetst Frauke de oorsprong van de samenwerking. “Dan stelde ik voor om samen te werken met Flashback.” Was er vlug een klik? “Een tweetal maanden geleden zijn we begonnen en iedere repetitie klonk het beter.”

“We hebben er echt wel zin in. Het is lang geleden dat ik nog met een bandje heb opgetreden”, pikt Noortje in. “Er was wel al Killer Queen, maar dat was anders.”

Familieband

Naast de familieband zijn er ook nog muzikale linken binnen dit nevenproject. Kurt, Kristof en Stijn maken deel uit van Flashback. “En Frauke en Tom hebben nog samen in een schoolbandje gespeeld.”

“En Kristof en ik spelen altijd samen”, besluit Stijn Margodt. “Het is leuk om nog eens in Lichtervelde te kunnen spelen. De nummers die we spelen, hoort iedereen wel graag, denk ik. Zelf speel ik niet mijn soort muziek, maar ik vind het wel heel plezant om te doen.”