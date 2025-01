Sebastiaan Inghelbrecht is nieuwe dirigent Sint-Cecilia

Na vijf jaar leiding te hebben gegeven aan Koninklijke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia De Haan, gaf Wim van Volsem na het winterconcert ‘Retro meets classic’ de dirigeerstok door aan Sebastiaan Inghelbrecht. Inghelbrecht is zanger, pianist, dirigent én componist. “Hij wil met ons verder op de ingeslagen weg.”

Het kerstconcert in het Wielingencentrum was het laatste onder de deskundige leiding van Wim Van Volsem. “Een mooie afsluiter van een leerrijke periode”, zegt secretaris Rita Pockelé. Van Volsem gaf na vijf jaar het dirigeerstokje door aan Sebastiaan Inghelbrecht. De Bruggeling was als organist verbonden aan een aantal Brugse kerken en was ook medeoprichter van de vzw Kitanda, een organisatie die scholen en weeshuizen ondersteunt in ontwikkelingslanden. In 2003 behaalde hij aan het Lemmensinstituut zijn diploma ‘Meester in de muziek’.

“Sebastiaan is voor onze harmonie geen onbekende”, aldus Rita Pockelé. “Hij was al eerder te gast op ons kerstconcert als zanger, en dirigeerde daarnaast ook enkele van onze zomerconcerten.”

Allround dirigent

“Aan het Lemmensinstituut studeerde hij orgel, muziekpedagogie, compositie en orkestdirectie. Sebastiaan is kortom een echte allround dirigent; iemand die ons verder wil begeleiden op de ingeslagen weg die we met onze vorige dirigenten al bewandelden. Samen met Sebastiaan repeteren onze muzikanten onder zijn deskundige leiding elke vrijdag van 20 uur tot 22 uur in ’t Werfland. Wie een instrument bespeelt en zin heeft om samen met ons te komen musiceren, is van harte welkom op onze repetitie”, besluit Rita Pockelé. (WK)