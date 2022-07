Sabine Leenknecht uit Tielt is superfan van Danny Diëgo: “Thuisbezoek was hoogtepunt”

Sabine Leenknecht uit de Bruggstraat in Tielt is een superfan van de zanger Danny Diëgo. Op vrijdag 12 februari mocht Sabine zelfs haar idool al persoonlijk bij haar thuis verwelkomen.

De 54-jarige Sabine Leenknecht woont, samen met haar moeder en zus, in een gezellige woning in hartje Tielt. Ze werkt voltijds als breier matrasstoffen bij de firma Globale Textile Alliance in Wielsbeke. Ze houdt van shoppen, lekker eten én muziek.

“Mijn voorliefde voor de Vlaamse muziek ontstond 25 jaar geleden. Samen met een gewezen vriendin ging ik ieder weekend kijken naar vooral de optredens van De Romeo’s. Dat was zo’n mooie periode. Toen mijn vriendin met haar vriend ging samen wonen, kwam er helaas een einde aan onze wekelijkse uitstappen”, vertelt Sabine.

“Vier jaar geleden leerde ik dan Danny Diëgo kennen tijdens een optreden van de Vrolijke Vriendenbus van FamilyRadio in Pittem. Hij zong het nummer ‘Oyalela’. Ik vond dat zo’n vrolijk liedje, waardoor ik Danny ben blijven volgen. Danny straalt warmte en vriendschap uit. Hij is altijd vriendelijk, maakt de mensen blij door vooral zichzelf te zijn, waardeert jong en oud, en dat maakt van hem een mooi mens.”

“Ik ga nu naar heel veel van zijn optredens, ongeacht de afstand. Is het twee uren rijden, dan is het twee uren rijden, maar toch ben ik van de partij. Sinds januari gaat mijn zus ook meestal mee. Dan moet ik helemaal niet meer alleen bollen. Het is altijd leuker van telkens met twee ergens naartoe te gaan. In de komende weken staat Danny heel veel op de affiches in onze provincie. We zullen dus ons werk hebben”, lacht Sabine, die eveneens al denkt aan het najaar.

“Op woensdag 19 oktober leggen we zelfs een autobus in voor een optreden van Danny in Hasselt. Met de aanwezige fans gaan we dan eveneens een hapje eten.”

Tandem

Het allermooiste moment dat Sabine al beleefde was de komst van haar idool op vrijdag 12 februari naar haar woning. “Hij kwam langs om zijn nieuwe single ‘Alleen Met Jou’ te promoten. Danny had zelfs een confettikanon mee. Dat was knallen en er kwamen allemaal hartjes uit. Ik kreeg ook een kaart die ik altijd zal blijven koesteren”, stipt Sabine aan, die eveneens zijn manager Peter Van Bael van Showfact in de bloemetjes zet. “Danny en Peter zijn een tandem, twee sympathieke mensen. Ik draag ze in mijn hart.”