Ruiseleedse Yuma Claeys lanceert met YUMA eerste EP in Gent

Met haar alternatieve indie folkband YUMA studeert de Ruiseleedse leadzangeres Yuma Claeys (21) aan de hogeschool PXL in Hasselt. Ze droomt van grootse optredens en daarin is ze al behoorlijk geslaagd: ze stond al in de Ancienne Belgique, op de Gentse Feesten en deze zomer op Suikerrock in Tienen. Op 18 december wordt het extra spannend. Dan brengt YUMA de eerste EP uit in muziekcafé Charlatan.

YUMA bestaat nog geen twee jaar en wordt omschreven als een typische alternatieve indie folkband met dromerige lyrics vol ambiente en sferische mijmeringen. Vooral de veelzijdige stem van Yuma wordt alom geprezen. Hun atmosferische nummers doen denken aan het geluid van James Blake en Radiohead. “Ik ben trots op die vergelijking, want Radiohead is een van mijn favoriete bands”, reageert Yuma. Na amper een jaar haalde YUMA de finale van Sound Track, een initiatief van VI.BE Platform, waar onder meer kleppers als The Bony King of Nowhere, Compact Disk Dummies, Mooney en Portland ooit hun eerste muzikale stappen hebben gezet. Van liefst 1.133 deelnemende artiesten schopten ze het tot de laatste 40 finalisten. Naast Yuma bestaat de band uit Zeno Van Mulders (elektronica), Daan Verstraete (drums) en Aiden Clarke (bas).

Heftiger

Ondertussen hebben de bandleden al drie singles uitgebracht: ‘Heartbeat’, ‘I don’t need to Know’ en ‘Kid Gloves’. “De singles doen het prima, we zijn bezig met design en merchandising en proberen onze muziek via zoveel mogelijk streaming-platformen bekend te maken”, legt Yuma uit. “We krijgen steeds meer toffe kansen. Aan een CD zijn we nog niet toe, maar geleidelijk werken we wel aan een full album. Onze muziek evolueert ook. De laatste single ‘Kid Gloves’ laat al een andere vibe horen, alternatiever en heftiger. Onze eerste nummers waren rustiger, meer ingetogen. Naast de eerdere singles willen we nog twee extra nummers aan de EP toevoegen. Maar dat blijft nog even geheim.”

De band YUMA wordt geleid door frontvrouw Yuma Claeys uit Ruiselede. Binnenkort brengen ze hun eerste EP uit. (gf) © Noé Lagaert

Doorbraak?

Die nieuwe EP komt in ieder geval uit op 29 november en wordt op 18 december gelanceerd in het Gents muziekcafé Charlatan. “We hopen dat er zoveel mogelijk fans en muziekliefhebbers naar Gent komen, om met onze muziek kennis te maken”, zegt Yuma. “Dit is toch weer een belangrijke stap in onze ontwikkeling.”

YUMA, op 18 december om 21 uur in muziekcafé Charlatan, Vlasmarkt 6 in Gent. Tickets kosten in voorverkoop 6 euro (ADD 9 euro) bij www.charlatan.be/agenda/yuma. Wie het werk van YUMA al wil beluisteren, kan terecht op www.vi.be/platform/Yuma.