Rudy Verfaillie is al 55 jaar muzikant

Rudy Verfaillie (66) is muzikant in hart en nieren. Al 55 jaar is hij muzikant en nu werd hij tijdens zijn huldiging door de voorzitter van de Zonnebeekse fanfare een monument van het korps genoemd.

Rudy Verfaillie (66) woont in de Schipstraat in Zonnebeke en is gehuwd met Monique Vanlerberghe. Rudy’s muzikale carrière startte in 1968. In dat jaar begon hij met lessen notenleer en trompet bij meester Hinnekint in de Spanjestraat in Passendale. Dat Rudy een goed muzikant was, bewijst het feit dat hij reeds in 1969 zijn intrede deed in de fanfare van Passendale die toe onder de leiding stond van Gilbert Hinnekint. “Ik herinner me nog dat we toen speelden op De Klokke voor de wedstrijd Club Brugge – Anderlecht en ook de julifeesten”, vertelt Rudy. In de daaropvolgende jaren kreeg hij ook trompetles van Willy Soenen in Roeselare. Zo kwam hij in 1975 in het jeugdmuziek en de harmonie van Wervik. Toen meester Paul Desseyn van Passendale in 1978 zijn vader opvolgde als dirigent van Slypskappele zette Rudy ook de overstap. Toen speelden er niet minder dan zeven Verfaillies in Slypskapelle. Van een muzikale familie gesproken! Hij was er ook van 1988 tot 2005 bestuurslid.

Op vraag van André Chaerle kwam hij in 1988 de Zonnebeekse fanfare Sint-Cecilia vervoegen. Hij kwam er in de sectie bugels terecht, waarin hij ondertussen zijn strepen heeft verdiend. Ook in Zonnebeke maakte hij een periode deel uit van het bestuur, maar ook als niet-bestuurslid is hij als trouwe muzikant altijd bereid om te helpen en zelden mist hij een repetitie of uitstap. “Ik heb in de loop der jaren heel veel mooie herinneringen zoals onze deelnames aan de Heksenstoet, Hoppestoet en carnavalsstoet en ook onze uitstappen naar Eperlecques en Wattrelos, maar ook aan de uitstappen in onze gemeente. Wat me vooral blij maakt, is dat opnieuw veel jonge mensen de weg vinden naar de fanfare. Dat de fanfare leeft, bewijst het feit dat alle kaarten voor onze Night of The Music al een maand vooraf allemaal de deur uit zijn.” (NVZ)