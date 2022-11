Ron Davis Sextet blies verzameling in Koninginnehof ondanks overlijden: Reünie zonder Nicole en Hugo

Op vraag van Nicole en Hugo werd op zondag 6 november in het Koninginnehof een reünie gepland van het Ron Davis Sextet, het orkest dat in de jaren 60-70 voor de begeleiding zorgde van Ron Davis en Nicole Josy. Twee dagen voor de bijeenkomst sloeg het noodlot toe. Nicole overleed op 4 november. De reünie vond wel plaats en er werden heel wat herinneringen opgehaald aan wijlen Ron Davis en Nicole Josy.

Zandvoordenaar Marcel Rotsaert had tientallen dia’s gedigitaliseerd uit de glorietijd (66-76) van het orkest die werden vertoond met de nodige muziek en commentaar, nostalgie troef. “Het Ron Davis Sextet is gestart in 1966 als begeleidingsorkest van Bredenaar Ron Davis, toen een groot talent in de Vlaamse zangwereld”, vertelt Marcel. “We speelden in de namiddag op het terras van danszaal Eden met optredens van Ron Davis en een jong zangeresje, Nicole Josy. ‘s Avonds was er de grote show met Gaston Berghmans, Jef Casiers, Yvonne Verbeeck, en zang van Ron en Nicole. In 1970 is Ron Davis verongelukt, de 24ste verjaardag van Nicole. Na de dood van Ron heeft Nicole Hugo leren kennen. Tot in 1976 heeft het orkest nog vijf jaar samen opgetreden, overal in België, met Nicole & Hugo. Wij deden ook optredens met Samantha, Paul Severs en Rita Deneve”, aldus Marcel.

We traden overal op in Vlaanderen, van de kust tot in Limburg

“In totaal hebben we 1.090 optredens gedaan, waarvan 550 met Ron Davis. We traden overal op in Vlaanderen, van de kust tot in Limburg. Gedurende tien jaar maakten elf verschillende muzikanten deel uit van het orkest. Er is één muzikant overleden, trompettist Etienne Depré. Sax Georges Vanpachtenbeke, bas en zanger André Leune en gitarist Rogier Paelinck waren eerst gestart met drie. Na enkele weken hebben ze mij als vierde man bijgenomen. Ook keyboardman Jean-Pierre Van Roy is er nog bijgekomen. Ik speelde gitaar en hielp mee als zanger. Drie muzikanten, die in de loop der jaren ook deel hebben uitgemaakt van het orkest zijn door zware ziekte afwezig en onze muzikale vriend Bobby Setter is op reis in Amerika.”

Nog steeds actief

Na de ontbinding van het orkest in 1976 zijn alle muzikanten hun eigen weg gegaan. Rogier speelde enkele seizoenen in de Georges V met Sheena Scott. Jean-Pierre Van Roy ging op toer met Jacques Raymond, Ingriani en Marc Dex. Nu speelt hij solo in feestzalen en rusthuizen. “Ikzelf ben in 1976 gestopt met optreden en in 2000 heb ik me laten verleiden om weer op te treden met de Red River Dixie Jazz Band. Op 11 december treden we op in het VLC.”