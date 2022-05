Roeselaars Kamerkoor brengt ‘Das Paradies und die Peri’, opbrengst voor De Kerit en TEJO

Op zaterdag 21 mei vindt de laatste activiteit van het Eden Kunstenfestival plaats. Het Roeselaars Kamerkoor zal in de Sint-Michielskerk het oratorium ‘Das Paradies und die Peri’ van Schumann brengen, een muzikale parel, die opnieuw in een hedendaags kader wordt geënsceneerd en waarvan de opbrengst zoals de voorbije jaren naar het goede doel gaat.

Het Eden Kunstenfestival, een multimediaal cultuurevent in beeld, muziek, woord en dans over de scheppingsverhalen van het Bijbelboek Genesis, is een organisatie van Cultuur@Kerk-in-Roeselare. De ouverture vond plaats op 23 februari en het slotevent gaat door op 21 mei met de uitvoering van Das Paradies und die Peri van de Duitse componist Robert Schumann, in een versie van het Roeselaars Kamerkoor. Het idee om Das Paradies und die Peri te brengen, kwam van Bart Naessens, curator van de muziekprogrammatie voor het festival.

Deze muzikale duizendpoot heeft zelf trouwens twaalf jaar lang het Roeselaars Kamerkoor gedirigeerd. “We brengen niet zomaar het integrale werk, maar zorgen voor een hedendaagse insteek”, aldus Bart Naessens. “Dit verhaal sluit trouwens niet alleen mooi aan bij de oorsprongsthematiek, maar ook bij hedendaagse actuele problematieken rond vluchtelingen, migratie en racisme. Zo wordt hier het circulaire van de geschiedenis aangeduid.”

Mooiere wereld

Ann Sarre is zangeres bij en voorzitter van het Roeselaars Kamerkoor, maar is daarnaast ook nog lid van de werkgroep cultuur@Kerk-in-Roeselare. Ze vond het werk van Schumann een mooie uitdaging.

“Dit werelds oratorium van Schumann is minder bekend, maar heeft een thematiek die wel perfect past binnen het Eden Kunstenfestival”, aldus Ann Sarre. “De Peri is een soort gevleugelde geest, die op een bepaald moment uit het paradijs verstoten wordt. Deze gevallen engel zoekt vertwijfeld een weg terug naar het paradijs. Het gaat over de zoektocht naar geluk en verlossing en dat is nog steeds een universeel thema dat iedereen weet te raken.”

Het Roeselaars Kamerkoor begon begin februari met de repetities. “Door de coronaperikelen hebben de repetities een hele periode stilgelegen”, vertelt Ann Sarre. “Maar vanaf februari konden we samen met onze artistieke leider Kevin Hendrickx de eerste verkenning van dit oratorium inzetten. Sindsdien repeteren we elke zondagavond van 20 tot 22 uur in de Godelievekerk. Een jong artistiek team met Kevin Hendrickx als dirigent, Carine van Bruggen als regisseur en Louis Verlinde als kostuumontwerper zorgen voor een nieuwe enscenering in een hedendaags kader. Het werk heeft een heel actuele boodschap. Net zoals de Peri verlangt naar het ongerepte en naar de perfecte hemel, verlangen ook wij naar een mooiere wereld en een betere omgang met mens en natuur. De Edenthematiek op zich is bijzonder boeiend. Je kunt er enorm veel kanten mee uit en we merken dat heel veel kunstenaars ook nu nog hun inspiratie blijven vinden in de scheppingsverhalen.”

Goede doelen

Naast de werkgroep Cultuur@Kerk-in-Roeselare is ook de coalitie van mensen van goede wil nauw betrokken bij de logistieke ondersteuning van dit event. De opbrengst van het slotconcert gaat integraal naar twee goede doelen: De Kerit en TEJO (Therapie voor jongeren). “Ieder jaar organiseren we rond Pasen een concert ten voordele van het goede doel”, aldus Ann Sarre. “Al meerdere jaren schenken we de opbrengst aan De Kerit, de decanale organisatie die zich inzet voor kansarmen en volledig afhankelijk is van giften. De Kerit zet zich in voor mensen die nergens anders terechtkunnen door hen onder andere kleren en meubelen te bezorgen. De coronaperiode heeft recent ook de kwetsbaarheid van jongeren aangetoond en daarom besloten we ook een deel van de opbrengst te doneren aan TEJO, de organisatie die laagdrempelige, therapeutische hulpverlening biedt aan jongeren tussen tien en twintig jaar; kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.” Het slotconcert Das Paradies und die Peri vindt plaats op zaterdag 21 mei om 19.30 uur in de Sint-Michielskerk in Roeselare.

