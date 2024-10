Rekkemse harmonie De Bie strikt oud-lid Klaas Delrue voor ‘Night of De Bie’

Naar tweejaarlijkse gewoonte organiseert harmonie De Bie op zaterdag 2 november om 20 uur in zaal Barthel in Rekkem de spetterende showavond Night of De Bie.

Dirigent Stan Christiaens en 35 harmoniemuzikanten zullen het podium delen met special guest Klaas Delrue van Yevgueni en solist klarinet Bart Lagacie.

Filmmuziek

De 160-jarige harmonie brengt op de showavond ook bekend klassiek werk, pop- en rocknummers en filmmuziek. “Tien jaar geleden hadden we Klaas Delrue al eens te gast. We zijn heel blij dat hij dit jaar nog eens terugkeert naar Rekkem om samen met ons een vijftal nummers te spelen. Klaas is nog lid geweest van onze harmonie, hij speelde toen klarinet. Ook zijn vader speelde hier lang muziek”, zegt voorzitter Francis Duthoy.