Red Rock Rally in Brugge zet in op Spinvis, Mauro en Operatie Proper Park

Als de coronacijfers geen roet in het eten gooien, gaan we na drie jaar opnieuw een festivalzomer tegemoet. Traditioneel wordt die in Brugge afgetrapt met de Red Rock Rally.

Op zondag 1 mei kan je in het Astridpark zowel in de namiddag als ’s avonds gratis genieten van de nodige decibels. Naast heel wat aankomend talent strikten de organisatoren met Spinvis en Mauro ook twee muzikale blikvangers. De presentatie is in handen van stand-up comedian David Galle, die belooft om, naast het verstrekken van muzikale en organisatorische info, ook grappig uit de hoek te komen. Oortjes gespitst.

Rockconcours

Na twee online-edities omwille van COVID-19 pakken de initiatiefnemers van de Red Rock Rally uit met een nieuwe volwaardige editie van hun gratis voorjaarsfestival. Op de Dag van de Arbeid trekken traditiegetrouw duizenden mensen naar de Botanieken Hof, één van de parken in de Brugse binnenstad, om in de namiddag een rockconcours en ’s avonds optredens van bekendere namen bij te wonen.

Dit rockconcours, dat om 13 uur van start gaat, geniet in heel Vlaanderen renommee en dit vertaalde zich dit jaar in liefst 204 ingezonden demo’s. Een jury van muziekkenners selecteerde vier namen. Het gaat om Dalliance (een Brussels gezelschap dat naar verluidt een intrigerende mix van pop, urban, soul en alternative voortbrengt), Nick Noel & The Red Rose Rogers (een zevenkoppige Groot-Brugse band rond frontman Nicolas Cherlet die zweert bij country, pop en americana), Frau (een vijfkoppige groep uit Hasselt die zich laaft aan postpunk en post-wave) en Maxime Rouquart en Het Nieuwe Normaal (een Gents vijftal dat alternatieve rock, pop en lo-fi funk combineert).

Charter

Elke deelnemende groep krijgt een beeld en een geluidsopname van haar optreden. De jury beloont de winnaar van de rally met een cheque van vijfhonderd euro. The Jamm voegt daar nog eens acht gratis repetitie-uren aan toe. De publieksprijs bestaat uit een zogenaamde tRRRofee. Aan de Cactus-award is een voorprogramma in het gelijknamige Brugse muziekcentrum verbonden.

Na het concours mag je je vanaf 17u.15 en voor middernacht aan nog vier optredens verwachten. De concerterende acts heten The Guru Guru, Ramkot, Spinvis en headliner Mauro Pawlowski.

Opvallend is dat de organisatoren bezoekers vragen om op www.operatieproperpark.be een charter te ondertekenen. “Door dit te doen, verbinden ze er zich toe om geen afval of peuken op de grond te gooien, afval in de juiste vuilnisbak te deponeren en herbruikbare bekers naar de (mini)bar of milieutent te brengen. Hiertoe richten we dit jaar afvaleilandjes in, waar we alle afval meteen sorteren”, zegt Mario Willemsens, drijvende kracht achter de Red Rock Rally.

Per herbruikbare beker, blikje of petfles die festivalgangers afgeven in de milieutent krijgen ze tien eurocent. De organisatoren verbinden zich er ook toe om per herbruikbare beker tien eurocent te doneren aan Komerbi. Deze jonge Brugse jeugdorganisatie biedt zowel een safe space, een vrijetijdsaanbod als een leerplatform aan voor maatschappelijk kwetsbare jongeren en jongvolwassenen.