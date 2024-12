Raymond viert 75ste verjaardag op Valentijn in de Brugse stadsschouwburg

Op 14 februari viert Raymond van het Groenewoud zijn 75ste verjaardag met Radio 1 Sessies in de Stadsschouwburg van Brugge. Speciaal voor deze gelegenheid heeft de jubilaris een diverse groep artiesten uitgenodigd die hem inspireren en blij maken.

De indrukwekkende gastenlijst bevat namen als DAAN, Merol, Lara Chedraoui, Meltheads, Bert Ostyn (Absynthe Minded), Naima Joris en de wereldvermaarde Brugse hoboïst Marcel Ponseele. Samen met Ponseele zal Raymond, net als tijdens het festival Mirage in Brugge, enkele prachtige interpretaties van klassieke werken brengen.

Omvangrijk repertoire

Schepen van Cultuur Nico Blontrock is vereerd dat Raymond zijn 75ste verjaardag in Brugge viert: “De Radio 1 Sessies worden avonden om nooit te vergeten, met artiesten van allerlei slag die hem en ons blij maken. Concerten waarbij Raymond zichzelf én ons een muzikaal cadeau geeft dat ons nog lang zal bijblijven.”

Het programma belooft een feest te worden waarin het omvangrijke repertoire van de nu 75-jarige Raymond centraal staat. Daarnaast stelt Raymond zich op als pop-up muzikant in nummers van zijn gasten die hij bewondert. Deze bijzondere Valentijnavond wordt live uitgezonden op Radio 1 en is te volgen via VRT MAX.

Radio 1 sessies

“Een evenement dat je niet mag missen – zeg dat van het Groenewoud het gezegd heeft!”, aldus Nico Blontrock. De Radio 1 sessies met onder meer ‘Raymond 75’ vinden op woensdag 12, donderdag 13 en vrijdag 14 februari 2025 om 20 uur plaats in de Koninklijke Stadsschouwburg.

Meer info & tickets: www.ccbrugge.be/raymond75