Rapper Skumic schrijft mishandeling moeder van zich af in nieuw hiphopalbum

Op vrijdag 4 maart lanceert rapper Skumic uit Oostende de eerste single Maman Jeune van zijn nieuwe hiphopalbum Never Ending Story, waarin hij zijn levensverhaal vertelt. Het album gaat over hoe de moeder van Skumic mishandeld werd door zijn stiefvader.

Skumic (Gauthier Deleersnijder) rapte voorheen over drum’n bassbeats, maar omarmt nu met zijn project Never Ending Story de hiphop om zijn levensverhaal uit de doeken te doen.

“‘Mijn album vertelt het verhaal over de mishandeling van mijn moeder door mijn stiefvader”, aldus Skumic. “Dit verhaal schrijven was een enorm moeilijke opdracht en bijna een traumatische ervaring. Toch helpt het me ook om het van me af te schrijven. Tegelijkertijd wil ik met ‘Maman Jeune’ mishandeling en de impact van destructieve relaties in het daglicht stellen. Daarom besloot ik ook om er een heftige videoclip bij te schieten, die productioneel van enorme kwaliteit is”.

Hart en ziel bloot

“Ik dacht er al langer over na om mijn levensverhaal en -ervaringen te delen via muziek en hiphop leunt zich daar beter toe dan drum ’n bass. Mijn producer Point.Blank heeft ervaring met hiphopbeats, dus met zijn hulp besloot ik om die gedachte concreet te maken. Op ‘Never Ending Story’ geef ik mijn hart en mijn ziel bloot, en ik hoop dat andere mensen zich er kunnen in vinden en aan optrekken. Dan is mijn missie geslaagd”, aldus Skumic.

Het album Never Ending Story staat gepland voor eind april. De eerste single van het project ‘Maman Jeune’ staat sinds vandaag op alle streamingsplatforms en de clip op Youtube. Je vindt het clipje hier.