Rapper Qwisto brengt nieuw album ’t Zal wel zin uit en viert met gratis release party in Ieper

Na Peper & Zot lanceert Qwisto zijn tweede album ’t Zal wel zin met twaalf nieuwe nummers. “De rode draad? Ik ben hier, je kan niet meer om me heen. Het zal wel zijn”, zegt Kortrijkse rapper Nicky Deschuymere (35). De release party gaat door op zaterdag 27 januari, vanaf 20 uur in het JOC aan de Fochlaan 3 in Ieper. De inkom is gratis.

“Ik wil tonen dat we in West-Vlaanderen aan elkaar hangen. In tegenstelling tot andere rapscenes helpen we elkaar”

Na zijn eerste album in 2022 nam Qwisto de tijd om zichzelf te heruitvinden als muzikant. “Ik heb een volledig jaar aan mijn nieuw album gewerkt. De titel ’t Zal wel zin staat voor bevestiging, Qwisto als vaste waarde in de West-Vlaamse rapscene. Er zijn veel featurings op mijn album. Ik werkte samen met rappers Bruszko uit Stasegem, Aloone uit Charleroi, Key Controversy uit Oostkamp, Mr. Noah uit Ieper, Sid uit Charleroi en Lil Redboi uit Antwerpen. Ik heb dit jaar echt talent gespot en wil dat niet zomaar laten passeren, maar hen een breder publiek laten aanspreken. Ik wil tonen dat we in West-Vlaanderen aan elkaar hangen. In tegenstelling tot andere rapscenes helpen we elkaar en wensen we elkaar alle succes toe.”

“Alle artiesten treden gratis op. We doen het niet voor het geld, maar voor een beter bereik en om onszelf op de kaart te zetten”

Qwisto stelt zaterdagavond zijn album voor in het JOC in Ieper. “Ik heb er lang aan gewerkt en ben er super trots op, dus organiseer ik een release party om er wat grootser mee uit te pakken, mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van het JOC. Het is ook Week van de Belgische muziek, dus een ideale timing. Mr. Noah is een jonge rapper die ik onder mijn vleugels heb genomen, een supertalent uit Ieper. Daar is er ook een goed publiek en is het altijd een feestje, dus het was een logische keuze om te lanceren in Ieper. Alle artiesten treden gratis op. We doen het niet voor het geld, maar voor een beter bereik en om onszelf op de kaart te zetten. We verkopen wel merchandise zoals T-shirts, stickers en petten voor wie wil steunen.”