Publiek mag straks de artiestennaam van The Voice-winnaar Christophe bepalen: dit zijn de opties

Zanger Christophe Verholle uit Roeselare, die vorig voorjaar The Voice van Vlaanderen op VTM won, gaat straks verder onder een artiestennaam. Je kan nu meestemmen of het straks Holliz, Mr. Bloke of Uncle C wordt.

Komende zaterdag speelt Christophe Verholle, die eind april 2024 won in The Voice van Vlaanderen op VTM, een uitgebreide showcase in Cultuurkapel De Schaduw in Ardooie. “Een mijlpaal, waar ik ongelooflijk hard naar uitkijk”, vertelde Verholle onlangs nog bij De Krant van West-Vlaanderen. Ook toen vertelde hij dat er gezocht werd naar een nieuwe artiestennaam. De reden daarvoor hoeven we niet ver te zoeken. ‘Christophe Verholle van The Voice’ is niet bepaald een strakke artiestennaam, en er is potentieel ook verwarring met charmezanger Christoff De Bolle.

Op zijn Facebook-pagina kondigde Christophe Verholle nu aan dat hij uit alle voorgestelde namen drie favorieten heeft, en dat het publiek mee mag stemmen. Concreet gaat het om Holliz, Mr. Bloke en Uncle C. Eén van die namen moet naar eigen zeggen aansluiten bij zijn repertoire en artistieke identiteit.

Wie stemt, maakt ook kans om een huiskamerconcert te winnen. Stemmen kan hier.