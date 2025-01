Populair dancefestival Dreambeats stopt straks na tien edities

Het dancefestival Dreambeats lokt elk jaar duizenden bezoekers naar de Krekemeersen in Kortemark. Deze zomer is het echter de laatste keer dat het festival plaatsvindt.

“Met trots kondigen we aan: 10 Years Dreambeats – The Final Edition. Na 10 fantastische jaren willen we eindigen in stijl…” Dat bericht stuurde de organisatie van Dreambeats de wereld in vanmiddag. Organisator Pieter Vanoverschelde pakte vorig jaar nog uit met een grotere en spectaculaire editie, dat alweer zo goed als uitverkocht raakte. Van de laatste editie willen ze dan ook de beste editie maken. “Verwacht je aan een top line-up, tal van animatie en natuurlijk toveren we de Krekemeersen in Kortemark volledig om in Dreambeats!”

Tickets zijn beschikbaar vanaf zaterdag 25 januari om 10 uur via de officiële website, klinkt het verder nog. De precieze reden waarom ze stoppen is nog niet bekend.

Zo ging het er vorig jaar aan toe: