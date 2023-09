Philip uit Roeselare trekt naar Liverpool om daar een master over The Beatles te volgen aan de universiteit

Philip Vergote (63) is deze week vertrokken naar Liverpool. Hij gaat er een jaar wonen en studeren aan de universiteit van Liverpool. Hij wil na een jaar afstuderen als ‘master in The Beatles’.

We ontmoeten Philip Vergote net voor zijn vertrek naar Liverpool in zijn woning. Aan de muur van zijn werkruimte hangt een door Paul McCartney gesigneerde Fendergitaar. Alles ademt er The Beatles. De beltoon van zijn mobieltje is hoe kan het ook anders Hey Jude.

“Ja, ik ben een ongelofelijke fan van The Beatles”, lacht Philip. “Dat is begonnen als zestienjarige. Wij woonden op Schiervelde en ik mocht uitgaan naar de Eglantier, een jeugdhuis op Schiervelde. Daar hoorde ik voor het eerst muziek van The Beatles en ik werd meteen van mijn sokken geblazen. The Beatles zijn in de eerste plaats op muzikaal vlak erg goed en Paul McCartney en John Lennon zijn twee muzikale genieën. Ze hadden ook het geluk dat zij op het juiste ogenblik de juiste personen leerden kennen: manager Brian Epstein en producer George Martin die hun arrangementen maakte.”

McCartney live

“The Beatles hebben iedereen op de een of andere manier beïnvloed. Iedereen heeft het over de blauwe en de rode LP, waarbij de blauwe de hits groepeert tussen 1966 en 1970 en de rode de beste liedjes tussen 1962 en 1966, maar er zijn zo veel meer mooie nummers uitgebracht. Als ik moet kiezen, neem ik de blauwe LP. In hun latere jaren hebben ze veel meer geëxperimenteerd met teksten, instrumenten en drugs. (lacht) Daarom kwamen daar wellicht prachtige nummers uit voort.”

“Ik spendeerde niet al mijn geld aan platen van The Beatles, ik kocht die tweedehands van een vriend. Ik heb trouwens nog maar onlangs alle LP’s van The Beatles gekocht op cd. Wat mijn absolute lievelingsnummers zijn? Bovenaan de lijst komt Let it be, een nummer geschreven door McCartney dat over zijn moeder gaat. Op twee plaats ik Golden Slumbers, ook geschreven door McCartney en op drie komt In my life, een nummer van John Lennon. Die laatste twee zijn niet zo bekend, maar daarom niet minder mooi.”

“Ik heb The Beatles nooit live aan het werk gezien, maar wel Paul McCartney een paar keer. In 1988 was ik in Rotterdam toen McCartney er met Wings en zijn echtgenote Linda optrad en dan heb ik McCartney nog zien optreden in Gent, Antwerpen en Parijs. Hamburg, waar ze hun eerste optredens hebben gegeven, heb ik nog niet bezocht. Ik ben wel al verschillende keren in Liverpool geweest en heb daar alle iconische plaatsen van The Beatles bezocht: Penny Lane waar ze zaten te wachten op de bus om naar school te gaan of de plaatsen waar ze gewoond hebben.”

“En nu ga ik inderdaad nog meer ontdekken over The Beatles. Ik ben nu met pensioen als accountant en wilde nog iets bij studeren. Mijn dochter ontdekte dat er aan de universiteit van Liverpool een masteropleiding van een jaar over The Beatles bestaat. Wel, in plaats van Spaans of een andere vreemde taal te leren, ga ik een jaar The Beatles studeren in Liverpool.” (lacht)

Maximum 20 studenten

“Ik krijg acht uur les per week en de rest gebeurt via zelfstudie en veldonderzoek ter plaatse. De onderwerpen zijn heel divers: wat was de impact van The Beatles op de maatschappij in de jaren 1966-1970, hoe kunnen we de invloed van The Beatles situeren in de twintigste eeuw, wat is de erfgoedwaarde van The Beatles, welke invloed hadden ze met hun muziek op de economie in onze westerse wereld… Uiteraard zal ik ook enkele papers moeten schrijven en moet ik ook een speciale The Beatleswandeling maken door Liverpool. Neen, zelf zingen of hun muziek spelen, hoort er niet bij. Ik kan dat wel een beetje op de piano, maar hoge ogen zou ik daar niet mee gooien.”

“Je kan ook niet zomaar inschrijven voor die masteropleiding. Ieder jaar kunnen maximum twintig studenten deze opleiding volgen en de selectieprocedure nam meer dan een half jaar in beslag. Ik moest enkele papers schrijven, er volgden ook enkele zoom-gesprekken en ik moest ook een IELTS-proef afleggen. Dat is een examen Engels van een volledige dag waarin de vaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren worden getest en je moet bewijzen dat je Engels goed genoeg is om een universitaire opleiding in Engeland te volgen.”

“Uiteraard kom ik tijdens het academiejaar ook naar huis en zal mijn vrouw mij ook bezoeken in mijn flat in Liverpool. We hebben daar goede afspraken over gemaakt. En wie weet ontmoet ik Paul McCartney wel vroeger dan verwacht? Aan het begin van ieder academiejaar spreekt iedere keer iemand die goed vertrouwd is met The Beatles, de studenten toe. Olivia, de weduwe van George Harrison en Sean Lennon, de zoon van John, hebben al eens het academiejaar geopend.”

Opnieuw op tournee

“Paul McCartney doet nog heel veel voor Liverpool, dit in tegenstelling tot Ringo die er zich bijna nooit meer toont. Paul steunt het LIPA of Liverpool Institute for Performing Arts en komt er ieder jaar de diploma’s uitreiken. Hij heeft ook een huis in Londen en wandelde vroeger vaak met zijn honden op het strand van Brighton waar hij woonde. Nu vertoeft hij veel meer in de Verenigde Staten: hij is nu ook getrouwd met een Amerikaanse. Die man is 80 jaar en in oktober gaat hij opnieuw touren. Hij doet Brazilië, Mexico en Australië aan. Je moet het toch maar doen op die leeftijd.”

“Wat ik zal doen als ik mijn master in The Beatles heb behaald? De jeugd laten kennis maken met deze formidabele groep natuurlijk. Ik wil onderbouwde lezingen geven, dus geen spreekbeurt van een fan maar van iemand die met kennis van zaken spreekt. Of ik als Beatleskenner dan ook tegen The Rolling Stones ben? Neen, helemaal niet, The Stones hebben ook mooie liedjes gemaakt. Maar ze kunnen natuurlijk ‘geen lap leggen’ aan The Beatles.” (lacht)