Paul Bruna zingt Helmut Lotti en andere klassiekers op 16 oktober

In De Branding in Middelkerke vindt op zondag 16 oktober een concert ‘Paul Bruna zingt Helmut Lotti en andere klassiekers’ plaats. De organisatoren hebben onlangs beslist om de opbrengst integraal te schenken aan een specifiek goed doel, een kankerpatiënte die al jaren lid is van de Fanclub Paul Bruna.

“Wij willen haar helpen om de zware medische kosten te dragen door de opbrengst integraal aan haar te schenken. Omwille van privacyredenen en respect voor de persoon maken we haar naam niet bekend via sociale media of de krant. De mensen van de fanclub en de aanwezigen in de zaal zullen uiteraard wel weten over wie het gaat”, zegt Kathy Wyffels van de Fanclub Paul Bruna. Het is de eerste maal dat een Vlaams artiest dergelijk concert brengt en het was ook noodzakelijk om de nodige toelatingen te vragen aan zowel de artiest Helmut Lotti, als aan zijn manager Piet Roelen. Alles verliep vlekkeloos en de toelating werd zonder probleem verkregen. “Het wordt een heel afwisselend optreden”, zegt Paul Bruna. “Uiteraard breng ik een aantal nummers van Helmut Lotti uit zijn eerste Vlaamse periode, maar er komen ook heel wat andere nummers aan bod die ooit door Lotti werden gezongen. Het gaat hier zowel om semi-klassieke nummers als om evergreens en bekende melodieën.”

Ook Engelstalige liedjes

Het draait niet alleen rond Lotti, want Paul Bruna brengt ook heel wat andere klassiekers, zowel van Engelstalige als van Nederlandstalige artiesten. Aan bod komen Tom Jones, Englebert Humperdinck en Elvis Presley, maar ook Will Tura en Rob De Nijs. Wie er bij wil zijn, kan reserveren via mail@paulbruna.be of bellen aar 0471 58 17 24 of 0496 36 90 74. De toegangsprijs bedraagt 20 euro en de aanvang is om 14 uur. Reserveren op voorhand is noodzakelijk. (GK)