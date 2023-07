Patrick Onzia bezingt Blankenberge in zijn nieuwe zomersingle ‘Door de golven’: “Leukste badstad van ‘t land!”

Op het feest van de Vlaamse Gemeenschap in Blankenberge bracht zanger-acteur Patrick Onzia in primeur zijn nieuwe single ‘Door de golven’. Het lied is een ode aan Blankenberge: “De leukste badstad van het land”, aldus Patrick.

Onzia treedt al sinds ’89 op in Het Witte Paard. “En daarnaast ken ik Blankenberge ook nog van Tien Om Te Zien natuurlijk. Deze badstad is een beetje mijn tweede thuis geworden”, klinkt het. “Patrick kent onze stad inderdaad al jaren”, zegt ook burgemeester Björn Prasse. “Als geen ander weet hij met zijn nieuwe single dat heerlijke Blankenbergse vakantiegevoel op te roepen waarin velen zich ongetwijfeld zullen herkennen: genieten van zon, zee en strand, lekker hapje en drankje erbij… en dat in een heerlijke zomerse setting.”

Meezinger

Het lied werd geschreven en gecomponeerd door Patrick Hamilton van The Globe Recording Studios in Loppem. De bijhorende videoclip zet de troeven van de badplaats in de kijker, zoals de Pier, de haven en de Paravang. “Hartverwarmend hoe Patrick – die in de videoclip door de golven klieft in een speedboot – ons mooie Blankenberge bezingt in zijn nieuwe lied. ‘Door de golven’ wordt ongetwijfeld een meezinger van formaat”, besluit burgemeester Prasse.

Het lied zal massaal gedeeld worden via de sociale mediakanalen van de stad, maar ook lokale spelers zoals De Oesterput, Casino Blankenberge en de Water-Taxi gaan de single mee promoten. “De videoclip zal geregeld voorbijkomen op Ment TV en ik ga het lied ook zingen in Het Witte Paard, waar ik deze zomer maar liefst tweeënvijftig keer op de planken sta met Jan Van Dyke en Jacky Lafon. Blankenberge is niet alleen een wondermooie badstad, het is ook gewoon het leukste plekje van de hele kust”, knipoogt Patrick.