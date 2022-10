Patrick Keersebilck: “Ons nieuw Cactus Muziekcentrum in Brugge heeft veel bloed, zweet en tranen gekost”

Dit weekend opent het Cactus Muziekcentrum zijn deuren op het Kanaaleiland. Brugge krijgt er een concertzaal bij en Cactus heeft na een zwerftocht, die rond de millenniumwende startte, eindelijk zijn vaste stek.

Patrick Keersebilck, directeur van Cactus Muziekcentrum, slaakt een zucht van opluchting. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost om die eigen club te realiseren. “Herinner je je nog dat onze Cactus Club gevestigd was in de voormalige nachtclub ‘Chapeau Buse’ in de Sint-Jakobsstraat? Dat pand werd onverwachts verkocht, waardoor we noodgedwongen op zoek moesten naar een alternatieve locatie.”

Pole position

“De nieuwe stadszaal MaZ werd vanaf 2002 onze ankerplaats. De beperkte gegarandeerde beschikbaarheid en de weinige uitwijkmogelijkheden qua data waren niet echt werkbaar voor ons. In de rockwereld moet je snel kunnen schakelen: buitenlandse groepen zijn vaak maar op specifieke data in België beschikbaar en managers verwachten steeds meer dat je hen meteen kan zeggen of je er al dan niet voor gaat.”

“Hierdoor zagen we veel mooie aanbiedingen aan ons voorbijgaan en uiteindelijk belandden die bands in andere steden, waar die flexibiliteit wel aanwezig was. Onze nieuwe club moet ons een nieuwe dynamiek geven en ons in die zin opnieuw in pole position brengen”, aldus Patrick Keersebilck.

Drankverkoop

Dat is ook nodig, want met 435.000 euro aan Vlaamse werkingskosten kende Vlaanderen aan Cactus weliswaar meer subsidies toe dan de vorige vijf jaar, maar minder dan Patrick Keersebilck gehoopt had. “Cactus blijft voor meer dan 80 procent afhankelijk van eigen inkomsten. Ticket- en drankverkoop zijn in die optiek financieel zeer belangrijk voor ons.”

BLAF Architecten uit Lokeren en Brugge tekenden de ambitieuze plannen uit van het Cactus Muziekcentrum, dat uiteindelijk 7,5 miljoen euro kostte. “We werden in het zog van de Oekraïnecrisis, uiteindelijk geconfronteerd met prijsherzieningen van de bouwkosten tot 30 procent”, vervolgt de algemeen directeur. Vlaanderen en de Stad Brugge hebben elk 300.000 euro extra opgehoest, maar zelfs die extra subsidie compenseerde niet alle bijkomende kosten.

Avontuurlijk

“Het afsluiten van een bijkomende banklening in combi met enkele last minute ingrepen in het bouwprogramma en het uitstel van de inrichting van de voorziene repetitieruimtes bleek noodzakelijk”, verduidelijkt Patrick Keersebilck. Als je het totaalplaatje bekijkt, zie je dat Cactus Muziekcentrum het leeuwendeel van de bouwkost zelf draagt: Vlaanderen betoelaagt voor ongeveer 1,5 miljoen euro, Brugge voor 1,1 miljoen euro en de Provincie West-Vlaanderen voor 200.000 euro. Rest nog 4,7 miljoen euro voor Cactus.

Een belangrijke plek in het nieuwe Cactus Muziekcentrum: de bar! © Davy Coghe Davy Coghe

Het was met gemengde gevoelens dat Patrick Keersebilck en zijn zevenkoppig team aan het project begonnen. “We wisten dat het niet evident zou zijn. Zowel op financieel vlak als op het gebied van bijkomende werklast. Het werd een avontuurlijk traject, waarin vaak aanvankelijk onvermoede partijen betrokken werden.”

“Zo werd zelfs een European Tree Worker aangesteld die een heel beschermingstraject uittekende over hoe om te gaan met de bomen op de site tijdens de bouw. Daarenboven werden we in de loop van het bouwproces geconfronteerd met een aantal onverwachte problemen, die de nodige vertraging mee brachten. Maar we zijn er geraakt en we zijn tevreden met het resultaat!”

Ravage

Vlak voor de eindmeet drong een persoon, zwaar onder invloed van drugs, de site binnen en besmeurde het interieur van het nieuwe Cactus Café met achtergebleven parketlijm. “Door de afwikkeling van deze zaak kunnen we ons café helaas pas in het voorjaar van 2023 openen”, zucht Patrick Keersebilck.

“Ook dit nieuwe Cactus Café, met zijn capaciteit van 120 personen krijgt zijn plaats in onze toekomstige concertprogrammering. Hier willen we onder andere talentrijke nieuwe of minder bekende groepen een kleinschalig professioneel uitgerust podium bieden.”

“Maar onze nieuwe concert club voor 650 muziekliefhebbers is wel klaar en die lijkt volop aan de gestelde verwachtingen te voldoen! We hebben onze nieuwe club al uitgetest: artiesten en medewerkers bleken onder de indruk, zowel van de inrichting, de sfeer als de akoestiek. In samenwerking met gespecialiseerd studiebureau Daidalos Peutz hebben we dan ook zwaar ingezet op die akoestiek.”

Zonnepanelen

“Ook in ventilatie werd zwaar geïnvesteerd en ziet het ernaar uit dat de club op volle capaciteit zal voldoen aan de nieuwe normen die in de toekomst wellicht opgelegd worden in de nasleep van de covid-crisis. Iets wat voor vele collega’s in de cultuursector mogelijks nog een serieuze opgave wordt.”

“Ook op het vlak van de energieprestatienormen scoren we uitstekend. En in samenwerking met de burgercoöperatie Coopstroom leggen we ons dak vol zonnepanelen, wat moet leiden tot een drastische daling van ons elektriciteitsverbruik en onze CO2-uitstoot.”

Presentatie

De directeur wijst erop dat het gloednieuwe Cactus Muziekcentrum meer wordt dan een concertzaal. “We willen een professioneel centrum voor actuele muziek zijn. Een beetje zoals het Concertgebouw voor klassieke muziek, maar dan kleinschaliger.”

Cactus Club en Cactus Café worden professionele presentatieplaatsen, waar het tot een optimale ontmoeting tussen publiek en artiesten moet kunnen komen.”

“Maar onze ambitie reikt verder: het nieuwe centrum moet een levendig open huis worden, een plaats waar zowel muzikanten, publiek als andere organisatoren zich letterlijk thuis kunnen voelen. Een huis waarin plaats is voor ontmoeting en artistieke uitwisseling tussen muzikanten/artiesten via jamsessies, masterclasses, talks en infosessies.”

“Een centrum waar op termijn ook plaats is om te repeteren en te creëren, ook onder de vorm van residentiewerking. Een huis ook waarin het publiek elkaar kan vinden op concerten, maar ook tijdens andere activiteiten in de marge hiervan of gewoon aan de toog, waar plaats is voor engagement als vrijwilliger.”

Toeristen

“Met zijn programmering richt Cactus Muziekcentrum zich op een divers publiek: muziekliefhebbers, jongeren, toeristen. In die zin is dit project niet alleen een project voor Cactus, maar ook voor de plaats van Brugge als centrumstad voor cultuur in Vlaanderen. Op vandaag komt al 30 procent van ons concertpubliek van buiten West-Vlaanderen, waaruit blijkt dat men echt wel bereid is om voor een goed concert naar Brugge af te zakken.”

“Bij toeristen merken we een groeiende interesse voor onze programmering. Onze ligging dicht bij het station is een extra troef. Net als de AB in Brussel zullen we een deel van onze concerten afstemmen op de treinregeling, zodat concertgangers na het optreden nog een trein richting binnenland hebben.”

“In het nieuwe centrum willen we ook inzetten op samenwerking met mensen en organisaties die in dezelfde wereld als Cactus actief zijn en waar in die zin nieuwe ideeën concreet vorm kunnen krijgen.”

Fietsenstallingen

“Bij de heraanleg van de wegen op het Kanaaleiland, met verbreed fietspad en versmald wegdek voor de auto’s, heeft de stad terecht geopteerd om geen parkeerplaatsen meer te voorzien: wie met de auto komt, parkeert het best zijn wagen aan het station. Er worden wel 200 fietsenstallingen geplaatst voor ons muziekcentrum”, aldus Patrick Keersebilck.

De Cactus Opening Night op zaterdag 22 oktober, met live acts van Aili, Borokov Borokov en Chibi Ichigo is uitverkocht. Carlamote bouwt nadien een afterparty tot in de vroege uurtjes. “Wees gerust, we hebben onze nieuwe club ruim voldoende geïsoleerd”, knipoogt de directeur.

Info: www.cactusmusic.be