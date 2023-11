Patrick is 55 jaar muzikant: “De mooiste hobby dat er is”

Tijdens de viering van Sint-Cecilia bij de koninklijke fanfare van Zonnebeke werd Patrick Dejonghe extra in de bloemetjes gezet. De geboren Passendalenaar kreeg het ereteken opgespeld, omdat hij al 55 jaar muzikant is.

Patrick Dejonghe heeft er een heel intense muzikale loopbaan opzitten, die startte in 1968 in het VTI in Ieper, waar hij zijn middelbare studies deed. Hij werd er ingeschreven als klaroenblazer en slagwerker. Het werd de start van zijn muzikale carrière. “Zo ging ik in mijn geboortedorp Passendale de fanfare vervoegen als trommelaar”, vertelt Patrick.

“Ik ben nog niet van plan om te stoppen”

“Toen Jules Vanpeteghem na een tijdje stopte op de grote trom, nam ik die over en ik bespeelde die tot 1975. Maar ik wou meer en doorliep bijna alle koperinstrumenten om uiteindelijk bij de bastuba te belanden, die ik nu nog altijd bespeel.”

In 1978 vroeg Paul Dessein, onderwijzer in Passendale en toen dirigent van de harmonie in Slypskapelle, Patrick als versterking voor een belangrijk optreden en hij is er blijven gaan en zelfs gaan wonen. Het was dezelfde Paul Dessein die Patrick overhaalde om mee te trekken naar de Zillertalers en tot 1995 was hij vaste muzikant bij die formatie. “In de periode van 1976 tot 1985 heb ik als vaste tubaspeler met de groep een groot deel van West-Vlaanderen afgeschuimd.” Intussen was hij ook bestuurslid bij de harmonie van Slypskapelle. Met wijlen Luc Castelein, secretaris van het korps, richtte hij het jeugdensemble jES op waar hij dirigent van werd.

dirigeercursus

Patrick vond zijn muzikale kennis ontoereikend en startte een opleiding aan de muziekacademie van Roeselare, waar hij alle graden doorliep en er zelfs nog een driejarige dirigeercursus aan toevoegde.

“Plots was het me allemaal een beetje te veel en ben ik gestopt. Maar in 2010 startte mijn zoon Arme als slagwerker bij de Zonnebeekse fanfare. Hij was nog te jong om te rijden en ik bracht en haalde hem op van de repetities. Het begon opnieuw te kriebelen en ik ben opnieuw beginnen bastuba spelen bij de fanfare van Zonnebeke. Ik voel me er heel goed en heb er vele muzikale momenten en uitdagingen beleefd. Ik zal muziek spelen zolang ik kan. Het is de mooiste hobby dat er is.”