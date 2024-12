Oudste koorlid Terpsichore Tina De Smedt (90) stopt

Bij het vierstemmig gemengd koor Terpsichore vond onlangs een gezellig eindejaarsfeest plaats om de leden te bedanken voor hun inzet. Dit keer had het feest een speciaal tintje. Zo werd er afscheid genomen van de 90-jarige Tina De Smedt. Ze miste naar eigen zeggen in de 50 jaar dat ze koorlid was nagenoeg geen enkele repetitie, maar nu moet ze noodgedwongen afhaken door gezichtsproblemen. Zij werd alvast uitgebreid in de bloemen gezet.

“Hoe ik in het koorgebeuren gerold ben? Ik ben begonnen met zingen op aanraden van mijn man Floris Sabbe”, aldus Tina De Smedt. “Hij vond dat ik een mooie altstem had en hij had vernomen dat ze bij het koor Terpsichore op zoek waren naar dergelijke stemmen. Ik heb meteen contact gezocht met het zangkoor en sinds die dag ben ik trouw lid gebleven tot op vandaag. Ik heb in die 50 jaar haast geen enkele repetitie gemist. Ik zing geweldig graag zowel profane liederen als kerkelijke gezangen. Mijn voorkeur ging wel een beetje uit naar zingen in de kerk. De eucharistie opluisteren was voor mij een geschenk.”

“Jammer genoeg moet ik nu afscheid nemen van het koor. Ik heb grote oogproblemen en volgens de behandelende oogarts zal het er niet beter op worden. Ik kan de partituren niet meer lezen en het gaat voor mij nu allemaal veel te snel. Er wordt sneller gezongen dan ik de partituren kan lezen en daardoor ben ik verplicht te stoppen. Dat betekent echter niet dat ik de opvoeringen van Terpsichore niet meer zal volgen. Bij elk optreden zal ik erbij zijn maar dan als luisteraar.”

Tuin

Of zij nu dreigt in een zwart gat te vallen nu ze het koor en de koorvrienden kwijt is? “Ik heb naast zingen nog een heel grote hobby en dat is de tuin. Soms werk ik de hele dag in de tuin tot de duisternis invalt. Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik iets doe in de tuin. Ik zorg voor de bloemen en de planten en mijn man Floris onderhoudt de moestuin. Ik ben ook nog huisvrouw en doe nog alle huishoudelijk taken zelf. Een poetsvrouw komt er bij ons nog niet over de vloer. Alleen jammer dat ik het nu moet stellen zonder het koor waar ik heel veel vrienden heb. Eerlijk gezegd: het doet pijn om het zingen te moeten opgeven”, besluit een teleurgestelde Tina. (CLY)