Opnieuw wint Tieltenaar ‘Start To DJ’ van MNM: “In Tielt krijg je als jonge dj heel veel kansen”

Er moet wat in het Tieltse water zitten. Hoe zou je anders verklaren dat er met Klaas Lambrecht – alias MagiK – voor het tweede jaar op rij een Tieltenaar het prestigieuze dj-concours MNM Start To DJ wint? Klaas volgde vorige week zaterdag uitgerekend zijn boezemvriend Tola Ogunade op. Dit weekend draaien ze allebei op Dance D-Vision, maar eerst maakten ze nog tijd voor een dubbelinterview.

Klaas, ben je ondertussen al een beetje bekomen van de overwinning?

Klaas: “Het besef begint toch stilaan te komen. Al zijn het wel drukke dagen geweest. Zondag ben ik gaan uitblazen op Tomorrowland en maandagmorgen werd ik al om 8 uur in de ochtendshow op MNM verwacht. Ondertussen ben ik ook voortdurend dingen aan het regelen. Zo heb ik ook al getekend bij een nieuw dj-agency, wat heel cool is.”

Allemaal zaken die voor jou waarschijnlijk heel herkenbaar zijn, Tola.

Tola: “Inderdaad. Pure nostalgie. Die ochtendshow is trouwens zowat de doop voor de winnaars van Start to DJ.” (lacht)

Voor het tweede jaar op rij wint een Tieltenaar MNM Start To DJ. Een straffe prestatie. Hebben jullie daar een verklaring voor?

Klaas: “Ik denk dat er gewoon goede dj’s zijn in Tielt.”

Tola: “En veel! Dat merk je ook als je uitgaat naar fuiven of in Gent bijvoorbeeld. Daar zie je vaak Tieltse, en bij uitbreiding West-Vlaamse dj’s draaien. Het feit dat er in West-Vlaanderen heel veel fuiven zijn, helpt daar zeker bij. Zulke ‘boerenfuiven’ zijn de ideale manier om op jonge leeftijd al voor veel volk te draaien.”

Klaas: “Als je wat connecties hebt, kan het ook vrij snel gaan. Als ‘Annemieke van achter de hoek’ een fuif geeft en ze weet dat je dj bent, zal je ze ook gewoon boeken. Het is een beetje ‘Ik koop lokaal’, maar dan voor dj’s.”

Klaas en Tola, boezemvrienden en dj’s. © WMe by Wouter Meeus (foto WME)

Tola: “Ook het feit dat er in Tielt vier cafés zijn waar jongeren de mogelijkheid krijgen om te draaien, helpt natuurlijk. Zo worden er op vrijdagnamiddag vaak afterschools georganiseerd, waar dan dj’s draaien die hier zelf in het vijfde of zesde middelbaar zitten. Het is de perfecte setting voor cafés om jongeren de kans te geven om te draaien.”

Klaas: “Dat klopt helemaal. Zo draaide ik zelf al op mijn veertiende op zulke afterschools. Dat is enorm leuk om te doen en het is een manier om iets op te bouwen. Eigenlijk is het de ideale leerschool.”

Jullie zijn ondertussen goede vrienden, maar hoe hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen?

Tola: “Toen ik in 2016 naar België verhuisde en in het VTI naar school ging, trok ik op vrijdag geregeld naar die afterschools. Vaak bleef ik dan telkens een uurtje in elk café, maar de Pièce Unique droeg toch mijn voorkeur weg. Puur omdat de muziek mij daar altijd heel erg aanstond. Uiteindelijk bleek Klaas daar de dj te zijn en toen ik in het hoger zelf begon te draaien op kotfeestjes, ben ik hem berichtjes beginnen sturen met bepaalde vragen en of hij tips voor me had. Uiteindelijk groeide onze band en heeft Klaas me op een bepaald moment zelfs aanbevolen bij een café in Brugge, waar ik toen op school zat. Het was dus eigenlijk dankzij hem dat ik mijn carrière kon uitbouwen. En in al die tijd mocht ik hem ook om raad blijven vragen.”

Je bloost ervan, Klaas.

Klaas: “Ja, toch wel.”

En plots wint Tola MNM Start To DJ en wordt de leerling, de meester.

Klaas: “Het is inderdaad een beetje raar dat hij won het jaar voor ik won. Al was ik vooral heel erg trots op hem.”

Maar toch wilde je niet onderdoen?

Klaas: “Laat me zeggen dat ik na de overwinning van Tola toch ook dacht van ‘shit, dat wil ook wel’. Vooral omdat ik wat vast zat. Ik draaide vaak op vaste plekken, maar op een bepaald moment had ik het daar ook wel gezien. De verrassing was er wat af. Toen Tola won, was dat eigenlijk een soort motivatie om toch mee te doen aan MNM Start To DJ, ook al hield ik de boot lang af.”

Waarom?

Klaas: “Een beetje uit schrik voor mijn reputatie. Stel dat je bijvoorbeeld niet door de preselecties geraakt, zou dat toch een mentale tik zijn. Nadat ik me ingeschreven had, vroegen sommige mensen zich ook af waarom ik meedeed. Ze zeiden dan dat ik daar niets meer te bewijzen had. Maar ik wilde het toch doen, om zo een nieuwe impuls aan mijn dj-carrière te geven. En met succes.” (lacht)

Tola: “Bij mij was het eigenlijk net omgekeerd. Ik had nog geen reputatie en had dus ook helemaal niets te verliezen. Ik kon alleen maar winnen.”

Klaas, heb jij Tola dan om raad gevraagd?

Klaas: “Natuurlijk. Hij had het allemaal al eens meegemaakt hé. Al wilde ik ook niet te veel vragen. Ik wilde de mensen immers niet de indruk geven dat er vriendjespolitiek mee gemoeid is.”

“Wie weet draaien we volgend jaar wel samen op de Tieltse Feesten”

Tola: “Dat is ook de reden waarom ik besloten had om niet in de jury te zetelen, wat de vorige winnaar normaal wel altijd doet. Ik wilde dat absoluut niet, omdat ik weet dat de mensen de link tussen ons sowieso zouden leggen.”

Tola, wat maakt Klaas een goede dj?

Tola: “Qua techniek is hij waarschijnlijk de allerbeste actieve dj in België. Mensen die het daar niet mee eens zijn, mogen me gerust een DM sturen met wie beter zou zijn. Daarnaast heeft Klaas een enorm brede muziekkennis, waardoor hij een brede waaier aan genres aankan. Dat komt ook omdat hij ondertussen al jaren bezig is. Je merkt gewoon dat muziek echt zijn ding is.”

Klaas, ik stel jou de omgekeerde vraag.

Klaas: “Naast het muzikale, heeft Tola veel charisma. Met zijn persoonlijkheid kan hij iedereen inpalmen. Hij heeft die x-factor. Tola is een crowdpleaser, in de goede zin van het woord.”

Zijn er geen plannen om samen iets te doen?

Tola: “We hebben daar wel al – zij het wel half grappend – over gesproken. We zouden een duo oprichten: T-Town System ofzo. Al is die naam nog een draft hoor. Maar wat begon als een halve grap, wordt nu wel steeds realistischer. Het kan bijvoorbeeld perfect dat als er een aanvraag is voor een duo-optreden, we dat in optie zetten.”

Klaas: “De sfeer tussen ons zit alleszins goed en ook op muzikaal vlak zijn we wel een goede combinatie. Zo houden we allebei van urban, R&B en hiphop.”

Misschien zien we jullie dan volgend jaar wel op de Tieltse Feesten?

Tola: “Mocht de stad dat willen, dan zeker!”

Klaas: “Al zouden we het wel enkel samen willen doen.”

Tola: “Dit jaar hebben we al samen gedraaid aan de Pièce Unique. Dat was echt nice, maar mochten we dat vorig jaar op het hoofdpodium kunnen doen, zou dat helemaal zot zijn. En er zou denk ik ook wel veel volk op afkomen.”

De burgemeester en zijn schepenen weten dus wat te doen.

In koor: “Inderdaad.”