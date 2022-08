Openingsdag Alcatraz positief onthaald bij inwoners

De openingsdag van Alcatraz was een schot in de roos. 2500 inwoners van Kortrijk en Zwevegem zakten af naar de heilige gronden van de grootstad om te genieten van op en top coverbands. Samen met campingtickethouders was het nu al puffen geblazen op de extreme droge kleigrond van ’t Hoge.

De menigte kon de rockbar El Presidio wel smaken

In het gareel lopen zal er niet inzitten dit weekend, ook al gaat de overheid stilletjes opzoek naar gevangenispersoneel onder de bezoekers. Wellicht zullen ze dat sneller vinden vanaf morgen want vandaag was echt een familiedag voor veel gezinnen. We zagen naast de gevestigde waarden heel veel kinderen, ouders en zelfs gepensioneerden die een kijkje kwamen nemen ‘van waar dat geluid nu precies kwam’ om het in hun woorden te zeggen.

Vooral de populaire bar El Presidio trok de aandacht bij de bezoekers. De goedgevulde tafels en dansende menigte bewees nog maar eens dat Rock niet dood is. “Deze bar is echt genieten. Moest er zo één bestaan in de stad, ik zou er elke dag zitten” lacht Lutgard ons toe.

Ontdekken

Op de foto herkennen we Sven Devolder, Sofie Vermandere, Tom Vandenbroucke en Lobke Vanhoenacker. De kinderen Rimke, Ynn, Aza en Lio. © (Foto TV)

Ook de buren van een nabijgelegen verkaveling kwamen langs om het terrein te ontdekken. “We komen hier wel regelmatig naar toe om te genieten van de sfeer en de muziek sinds het in Kortrijk is. Dat we nu eens onze kinderen konden meenemen is zeer erg leuk. Daarenboven zijn we altijd zeer aangenaam verrast over de vriendelijkheid van het Alcatraz personeel” verwoordt Lobke Vanhoenacker het. Ook Sofie Vermandere geniet zienderogen van haar aanwezigheid. “Ik kom hier veel vrienden en kennissen van vroeger tegen. Het is steeds een blij weerzien. Alcatraz is echt een deel van onze stad geworden”.

Naast muziek en sfeer kijken de kinderen maar al te graag hun ogen uit richting de beleving op het evenement. “We zien hier heel veel kleuren, speciale kleren en kapsels. De oude auto’s die hier staan doen ons echt denken aan de woestijn” lacht Ynn ons toe.

Echte start

Vanaf morgen 10u45 gaat het festival dan echt van start voor alle tickethouders. April Art mag de spits afbijten op de Mainstage Op de pre-party mocht Kortrijk Drumt het terrein inknallen. Tientallen drummers verrasten publiek en artiesten onder goedkeurend oog van de organisatie. Het is geen geheim meer dat deze act honderd procent genieten is met de ogen dicht.