Ook Wilco, dEUS, Trixie Whitley en Admiral Freebee op Zeebrugs strandfestival Live is Live

Met Wilco, dEUS, Trixie Whitley en Admiral Freebee voegt Live is Live namen toe aan haar nieuw driedaags festival in juni 2022 op het strand van Zeebrugge.

Eerder werden al headliners The National voor 17 juni en Duran Duran voor 19 juni aangekondigd. De vier nieuwe namen vervolledigen de affiche van de eerste festivaldag. Wie er op zaterdag 18 juni optreedt en de overige groepen van zondag 19 juni worden pas later bekend gemaakt.

De Amerikaanse indie rockband Wilco behoeft geen introductie voor de echte muziekliefhebber. Na 25 jaar carrière, en ontelbare uitverkochte shows, verkeren Jeff Tweedy en co. naar verluidt nog altijd in topvorm, ze blijven onvoorspelbaar en experimenteel. Live stellen ze nooit teleur, daarvan waren we in 2016 getuige op het Cactusfestival in Brugge.

Belgen

Met dEUS, Trixie Whitley en Admiral Freebee zijn ook de Belgen goed vertegenwoordigd op vrijdag 17 juni. Voor dEUS is het een terugkeer naar het strand van Zeebrugge, want de groep was in 1999 te gast op Axion Beach Rock. Bijna 30 jaar geleden debuteerde Tom Barman met dEUS op Humo’s Rock Rally. Een internationale carrière volgt met hitalbums als ‘Worst Case Scenario’, ‘The Ideal Crash’ en ‘Vantage Point’. Als één van Belgisch meest succesvolste rockbands ooit konden zij volgens de Antwerpse organisatoren (Scorpio Belgium) niet ontbreken op Live is Live.

All the way from New York (en een beetje van Gent): multi getalenteerde Trixie Whitley is live beklijvend, rauw en intens. Sinds haar derde staat ze al op een podium, als muzikante, zangeres, danseres en DJ. Ze werkte samen met grote namen zoals Daniel Lanois, Robert Plant, Marianne Faithfull en Wim Vandekeybus. Met haar show in Zeebrugge speelt Trixie sinds lange tijd weer in België, een thuismatch dus, nadat ze door corona haar concert op onder meer het Brugs stadsfestival Moods! moest annuleren.

Admiral Freebee brengt naast zijn klassiekers ‘Rags ’n Run’, ‘Einstein Brain’ en ‘Oh Darkness’ recent werk mee naar Live is Live. In oktober van dit jaar kwam zijn zevende album ‘The Gardener’ uit waarop Tom Van Laere voor het eerst gebruik maakt van allerhande electronica. Maar gelukkig is de rock ’n roll nooit ver weg, dat bewees hij onlangs nog in een zinderende Ancienne Belgique.

Dagtickets

Live is Live wil alle voordelen van een outdoor show combineren met het comfort van een moderne concertzaal. En dat op het strand van Zeebrugge, in de achtertuin van het feeërieke en historische Brugge.

Tickets voor Live is Live zijn verkrijgbaar vanaf 69 euro en zijn te koop vanaf via www.liveislive.be. Live is Live biedt aparte upgrades voor wie dat wenst. Frontstage, voor wie de show vanop de eerste rij wil meemaken. Of een Sea View Seat waar je vanaf je eigen plek op een comfortabele tribune de show kan bekijken. Upgrades kunnen later gekocht worden of ter plekke op de dag zelf. Hoewel Live is Live een concertreeks is, zullen er enkel dagtickets verkocht worden. Tickets zijn te koop via www.liveislive.be.