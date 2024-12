“Nu ga ik volledig voor Nederlandstalige schlagers”: zangeres Jamy Dean (55) maakt comeback in café Markt 23 in Meulebeke

Het zijn harde tijden voor wie als zanger-performer wil doorbreken op onze Vlaamse podia. Niettegenstaande programma’s als The Masked Singer en The Voice voor grote kijkcijfers zorgen, blijft het voor beginnend talent moeilijk om een plaatsje te veroveren op de grote bühnes. Dit ervaart ook Katrien Herrewyn – Watthy, alias Jamy Dean, die na 18 jaar stilte de draad weer oppikt en zich aan een comeback waagt. Op zaterdag 21 december treedt ze om 20 uur op in café Markt 23 in Meulebeke tijdens de kerstmarkt.

Jamy Dean is een dame die al een harde levensloop achter de rug heeft. “Ik ben een rebel”, steekt ze van wal. “Je kan me het best vergelijken met James Dean voor wie ik een grote bewondering had. Dean is een cultfiguur geworden die symbool staat voor de opstandige jeugd zoals in zijn film Rebel without a cause uit 1955 duidelijk blijkt. Zijn moeder overleed toen hij 9 jaar oud was en zijn vader stuurde hem dan maar naar de ranch van zijn oom en tante in Fairmount. James Dean overleed op 24-jarige leeftijd ten gevolge van een auto-ongeval. Ik kan mijn levensloop op heel wat punten linken met die van James Dean.”

Ouders vroeg verloren

“Ik ben geboren op 4 september 1969 in Veurne. Daar liep ik ook lagere school. Ik heb op jonge leeftijd mijn pa verloren wat betekent dat mijn ma er dan alleen voorstond voor de opvoeding van mij en mijn twee oudere zussen. Toen zijn we naar Oostende verhuisd waar ik een opleiding personenzorg volgde, omdat ik steeds graag iets wilde doen voor de mensen. Ondertussen keerden we terug naar Veurne en kon ik mijn studies voltooien bij de Blauwe Zusters. Toen overleed mijn moeder. Het was zeer moeilijk om werk te vinden en ik kreeg geen steun van buitenaf. Ja, ik heb armoede gekend in mijn leven. Maar ik beet in de zure appel en zette door.”

“Ja, ik heb armoede gekend in mijn leven. Maar ik beet door de zure appel heen en zette door”

“Ondertussen kon ik mijn kinderdroom in vervulling laten gaan. Als kleuter droomde ik ervan zangeres te worden ik keek enorm op naar Corry Konings, Marianne Weber, André Hazes, artiesten die het echte levenslied brachten. Nummers waarin heel wat mensen zich herkennen. Toegegeven, ik heb heel wat hulp ontvangen van Hans Hanssens, Eddy uit Kluisbergen en van Guido van Hooreweeghe uit Beernem die begin de jaren negentig veel furore maakte als manager. Zij zorgden ervoor dat ik op 16 november 1991 mijn eerste fanbal kon geven in De Loods in Alveringem.”

“Die avond waren Lucy Loes, De Brugse Strangers, Hans Hanssens en Chris Reilhof ook aanwezig. Mijn eerste single Hé jij werd dan voorgesteld. Die debuutsingle werd opgenomen bij Sound and sound in Dordrecht. Dit maakte het me mogelijk dat ik ook in Nederland kon optreden. Nadien volgden de singles Kus me, kus me, Baby en Ik wil jou. Nee, dat waren geen levensliederen, maar ze waren richtingaangevend welke weg ik diende in te slaan. Ik kreeg toen ook de gelegenheid om op zondag twee uren te presenteren bij Radio Herona in Torhout. Ik gaf mijn programma de naam Made in Belgium en op die manier kreeg ik de kans om veel Nederlandstalige zangers en zangeressen te interviewen.”

Jamy Dean met haar twee stagedansers Sabine en Georgelitto. © gf

“Ondertussen trad ik met tussenpozen op. Samen met Hans Hanssens werden er enkele duetten opgenomen en kon ik ook tweemaal als zangeres met hem mee naar Spanje samen met de fans. Toen trad de stilte in en kwamen er geen aanbiedingen meer. Ik zette mijn zangcarrière stop. Dit betekende niet dat ik totaal van de podia verdween. Ik woonde elf jaar in Ardooie en de toenmalige burgemeester Carlos Callens nodigde me steeds uit om plaatselijke feestelijkheden op te luisteren. Nu komen de zangkriebels terug en ik ga volledig voor Nederlandstalige schlagers.”

“Ondertussen woon ik al 15 jaar in Meulebeke en werk ik op zelfstandige basis als stoelmassagemasseuse. De massage is vooral gericht op houding- en werkgerelateerde klachten.”

Info en reservatie: 0475 38 34 82.