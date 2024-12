Nir Shemmer lanceert debuut-EP in De Zwerver

Oostendenaar Nir Shemmer (38) stelt op zaterdag 7 december zijn debuut-EP ‘Camarillo Rain’ voor in muziekclub De Zwerver. De dag ervoor ligt de plaat in de rekken.

Nir groeide in Oostende op en begon al rond zijn 10 jaar met gitaar te spelen. “Ik raakte geïnspireerd door de pop- en rockgrootheden van begin jaren zeventig, zoals James Taylor en Jackson Browne. Gaandeweg ging ik zelf bij kleine bands spelen. Tijdens de coronacrisis, toen optreden onmogelijk was, maakte ik voor de fun met vriend en getalenteerd (jazz)gitarist Thomas Decock songs.”

In het late voorjaar van 2020 nam Nir samen met Thomas zijn eerste single ‘Shaky Ground’ op. De bal ging aan het rollen en er volgden nog twee singles met ‘I Don’t Know Just Why’ en ‘Without It’. “In 2022 volgde een goed gesmaakte deelname aan de voorrondes van Humo’s Rock Rally in Leffinge. In februari 2023 werd de single ‘Winona’ uitgebracht. Je kan al die singles nog steeds beluisteren op Spotify.”

Voorprogramma

In het voorjaar van 2023 mocht Nir ook al het voorprogramma verzorgen van onder meer Jerry Joseph en Fantastic Cat in clubs 4AD en De Zwerver. Tussen de voltijdse job door vond Nir de tijd om in een eigen opnamestudio in Oostende werk te maken van een echte release. Samen met Thomas Decock, Yves Peeters, Andreas Duchi en Harrison Steingueldoir leidde dat tot de EP ‘Camarillo Rain’.

De eerste single ‘Eight Miles High’ was al te horen in het programma ‘Time Out’ op Radio 1. Op vrijdag 6 december kan je ook de vier andere songs ontdekken, want dan ligt Camarillo Rain in de rekken, onder meer bij Compact Center (Vindictivelaan 10). Volgend jaar komt het ook uit op vinyl. “De nieuwe nummers schipperen tussen ‘mellow americana’ en meer rootsgeïnspireerde sounds, die eerder aanleunen bij het werk van John Hiatt en Ry Cooder, en ook bij nieuwere invloeden zoals ‘Lukas Nelson & Promise Of The Real’. Deze fysieke release is toch best speciaal, we hebben er veel tijd en moeite in geïnvesteerd. Met een diverse waaier aan songs wil ik tonen wat ik in mijn mars heb. Hiermee hoop ik extra op de radar te komen van boekers en enkele festivals.” Op zaterdag 7 december kan iedereen Nir Shemmer live ontdekken in De Zwerver. Billie Congé gaat de Oostendenaar vooraf. (TVA)

Info en tickets: dezwerver.be.