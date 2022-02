Night of the Proms strikt Metejoor voor zomereditie in Koksijde

Vandaag werd met Metejoor een extra artiest toegevoegd aan de line-up van de Summer Edition van Night of the Proms in Koksijde. Bart Peeters, Natalia, Umberto Tozzi en Kate Ryan werden eerder al bekendgemaakt.

Deze zomer klinken op het plein voor de prachtige Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk in Koksijde voor de derde keer popklassiekers met een heerlijke symfonisch muzikaal jasje op donderdag 28 en vrijdag 29 juli 2022. Naast de bekendmaking van Metejoor, lanceert Koksijde vandaag ook een talentenwedstrijd. De hoofdprijs is een plaats op het podium van Night of the Proms deze zomer.

Hitmachine Metejoor

Het stond in de sterren geschreven dat Metejoor vroeg of laat zijn stappen zou zetten in de muziekbranche. In 2017 werd hij al genomineerd als ‘Beste doorbraak’ voor de Zomerhit van Radio 2. Datzelfde jaar won hij ook een wedstrijd op MNM en stond hij als voorprogramma in twee uitverkochte Sportpaleizen met Niels Destadsbader.

Het grote keerpunt in zijn carrière kwam er in januari 2021 met “1 op een miljoen”, een duet met de Nederlandse Babet. Het nummer werd opgepikt door radiozenders in Vlaanderen én Nederland en stond lang in de hitlijsten, wat resulteerde in Metejoor’s eerste nummer 1 hit met platina-status in de Ultratop. Vlak voor de zomervakantie bracht Metejoor in 2021, samen met Emma Heesters, “Rendez-vous” uit – het nummer stond weken op nummer 1 in de Vlaamse Ultratop én in de Nederlandse Top40 en heeft vandaag méér dan veertien miljoen streams op de teller. Momenteel scoort hij met “Ze meent het” en de allernieuwste single “Dit is wat mijn mama zei”.

“Voor mij is het al jaren een stille droom om eens op het podium te staan van Night of the Proms. Ik kan niet wachten om op te treden in Koksijde met dat geweldig groot orkest achter me. Is het al bijna juli?” lacht Metejoor.

Na vijf jaar hard werken en bouwen aan een eigen, herkenbaar repertoire, en met enkele mega-hits op zak, is Metejoor klaar voor de toekomst.

Lancering wedstrijd lokaal muzikaal talent

Gemeente Koksijde en PSE Belgium, organisator van Night of the Proms, bieden met een wedstrijd instant roem aan een lokaal muzikaal talent. De prijs is niet min: de winnaar zingt/speelt live tijdens de Night of the Proms Summer Edition in Koksijde. Inwoners van Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Veurne kunnen zich kandidaat stellen. Voor meer informatie over de wedstrijd, surf naar summeredition.notp.com.

“We bieden samen met Night of the Proms een heel mooi platform aan een lokaal muzikaal talent. En daar zijn we toch wel trots op. Pop of klassiek, solo of in duet. Alles is mogelijk, zolang het maar akoestisch is. Op basis van alle inzendingen kiest de jury een aantal finalisten die mogen optreden tijdens een live-event, waar de uiteindelijke winnaar gekozen wordt. Een jury waar onder meer de dirigente van het Antwerp Philharmonic Orchestra, Alexandra Arrieche, en Jan Vereecke van Night of the Proms zal in zetelen,” aldus Peter Bruneel, eventmanager Koksijde.