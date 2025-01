Nieuwjaarsconcert KKLT brengt unieke editie met special guest en sneak peek van Titanic

Het Koninklijk Kortrijks Lyrisch Toneel (KKLT) luidt het nieuwe jaar traditiegetrouw feestelijk in met hun jaarlijkse Nieuwjaarsconcert. Dit jaar wordt het een bijzonder spektakel met een exclusieve gastoptreden van mondharmonicaspeler Rutger Mathys en een voorproefje van de volgende musicalproductie Titanic. Het concert vindt plaats op vrijdag 17 en zaterdag 18 januari in OC Marke. (De voorstelling op zondag 19 januari is reeds uitverkocht.)

Special guest

“We zijn enorm trots dat we Rutger Mathys als speciale gast mogen verwelkomen”, klinkt het bij de organisatie. “Deze Belgische virtuoos op de chromatische mondharmonica is een wereldwijd geroemde jazzmuzikant. Samen met het 30-koppig symfonisch orkest, onder leiding van Bart Feys, tillen we dit concert naar een heel nieuw niveau.

Het Vocaal Ensemble, onder leiding van Friedel Declercq, voegt met hun zang en choreografieën extra magie toe aan de avond. Het geheel wordt visueel ondersteund door een indrukwekkend decor, verzorgd door Frederik Arie.

Gevarieerde repertoire

Het programma van de avond bevat een mix van klassiekers, musicalhits en filmmuziek. “We hebben bewust gekozen voor veel variatie, zodat er voor ieder wat wils is. Voor het Vocaal Ensemble is het geen evidentie om te zingen én te dansen, maar iedereen zet zijn beste beentje voor. Wat betreft het orkest, zij hebben al een doorloop gedaan, en dat klonk fenomenaal!”

Voorproefje van Titanic

Naast het reguliere programma biedt het Nieuwjaarsconcert ook een exclusieve blik op de komende productie van het KKLT: de musical Titanic. “Het wordt een enorme uitdaging om dit stuk in het OC van Marke te brengen, maar we gaan ervoor!” zegt Willem Dekiere, regisseur van Titanic. “Het is een indrukwekkend verhaal, gebaseerd op de echte gebeurtenissen, en we brengen het met een cast van 35 zangers en een live orkest. Tijdens het concert geven we alvast een sneak peek met twee nummers uit de musical. Dat zorgt nu al voor kippenvel.”