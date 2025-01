Nieuwjaarsconcert harmonie

Op zaterdag 18 januari om 20 uur in het cultuurcentrum de Brouckere speelt het Houtlands Harmonieorkest zijn traditionele nieuwjaarsconcert. Voor drie nieuwe, jonge muzikanten is het hun eerste officiële optreden met het muziekgezelschap. “We kijken ernaar uit, maar zijn toch een beetje nerveus.”

Het concert heet Ritmi d’Italia en de dirigent is Nico Logghe. De tickets kosten 18 euro, een consumptie inbegrepen. Wie jonger dan 26 jaar is, komt er voor 15 euro in en wie onder de 12 jaar is, hoeft niets te betalen. Er wordt onder meer betoverende Italiaanse filmmuziek gespeeld.

Lang moeten stilzitten

Drie jonge muzikanten hebben recent de overstap gemaakt van het Houtlands Jeugdensemble naar het Houtlands Harmonieorkest en treden op 18 januari voor het eerst aan als lid van het ‘grote’ orkest. Het gaat om Emile Lanssens (18) uit Ichtegem, Floris Degryse (15) uit Veldegem en Gitte Decoster (17) uit de Revinzestraat in Torhout. Emile speelt klarinet, Floris slagwerk en Gitte cornet.

“Het is heel leuk om te mogen meespelen met het hoofdorkest”, vindt Gitte. “Al is het ook weleens lastig, want de repetities duren dik twee uur en dat betekent lang moeten stilzitten. Bij het jeugdensemble repeteerden we maar een uur en een kwartier.”

“Ik ervaar vooral een grote verandering qua niveau”, pikt Floris in. “De te spelen stukken zijn moeilijker en duren langer. Dat vergt heel wat concentratie. Het is een serieuze stap omhoog. Logisch dat ik als jongste van de groep een tikkeltje zenuwachtig ben. Ik wil natuurlijk geen fouten maken.”

Of dirigent Nico Logghe streng is? Floris: “Af en toe is hij inderdaad streng, wat ook moet om de kwaliteit te bewaken. Maar hij is net zo vaak grappig. Hij is zoals bekend een uitstekende dirigent.”

Wedstrijd in Italië

Van 11 tot en met 15 april trekt het harmonieorkest naar het Italiaanse Riva del Garda om er in de hoogste categorie deel te nemen aan de internationale muziekwedstrijd Flicorno d’Oro. In 2017 behaalde de Torhoutenaren er een schitterende tweede plaats. De twee werken die in april in Italië tijdens het concours vertolkt zullen worden, zullen als try-out tijdens het komende nieuwjaarsconcert te horen zijn. (JS)

De tickets voor het concert van 18 januari zijn online te koop via www.ticketwinkel.be