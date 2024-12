Nieuw voorzittersduo bij KM De Volksvreugd: “Inzetten op het aantrekken van nieuwe muzikantjes”

Eerder dit jaar besliste Ivan Top om zijn voorzittersfunctie van harmonie De Volksvreugd uit Proven door te geven. Bart Busschaert en Tim Lemmens nemen de fakkel over en zetten, samen met een sterke bestuursploeg, zijn werk verder. De Volksvreugd vierde onlangs zijn 100-jarig bestaan.

Het nieuwe voorzittersduo is geen onbekende bij de Volksvreugd. Bart Busschaert speelt reeds muziek sinds het derde leerjaar en startte dan ook zijn carrière bij de Volksvreugd. Tim Lemmens zit een tiental jaar bij de Volksvreugd. “De harmonie telt een 110-tal leden, waarvan een grote actieve groep muzikanten”, aldus Bart en Tim. We zijn een groeiende vereniging met vier afdelingen, namelijk de jeugdwerking, het trommelkorps, Ort en Zwiegt en de harmonie.”

Met hart en ziel

“Ivan is 35 jaar voorzitter geweest en deed dit met hart en ziel”, vervolgen Bart en Tim. “Tijdens het Sint-Ceciliafeest van enkele weken geleden werd hij erevoorzitter benoemd. Daarna kreeg hij een staande ovatie van de muzikanten en dat zegt genoeg. We zijn hem dankbaar voor zijn inzet. Wij gaan zijn termijn als voorzitter niet evenaren, maar zijn wel klaar om de komende 100 jaar op gang te trekken. Gelukkig is er een sterk bestuur dat mee zijn schouders zet onder de harmonie. Wij zijn dan misschien wel de voorzitters, maar eigenlijk zijn we vooral een bestuursploeg die samen de richting bepaalt.”

“Graag ook nieuwe infrastructuur en nieuwe instrumenten”

“Een van de zaken waar we komende jaren willen aan werken, is zorgen voor een aangepaste infrastructuur voor onze vereniging. Onze huidige lokalen zijn te klein, maar we steken graag mee onze schouders onder de plannen van het stadsbestuur voor nieuwe infrastructuur voor een aantal Provense verenigingen. We hebben in het verleden goed kunnen samenwerken met de stad en zullen dat voor dit dossier ongetwijfeld ook kunnen doen. Ook onze instrumentenwerking willen we vernieuwen. Weinig mensen weten dat we instrumenten uitlenen aan onze muzikanten. Op die manier is de drempel om te starten met de harmonie wat kleiner. Ook willen we inzetten op het aantrekken van nieuwe muzikantjes, maar ook volwassenen ondersteunen die nog willen starten met een instrument leren.”

Kerstmarkt

“Op 21 december hebben we ons concert ‘4 days before’,maar dat is ondertussen al uitverkocht. Iedereen is wel nog steeds welkom vanaf 20 uur voor de kerstmarkt die we aansluitend op het concert organiseren”, besluiten Bart en Tim.