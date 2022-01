Na vier jaar weer toonmoment: Jeugdmuziekatelier brengt Rodenbachconcert

Op woensdag 9 februari organiseert het Jeugdmuziekatelier van Roeselare na vier jaar eindelijk weer een concert. Daarbij zal de figuur van Rodenbach centraal staan.

In normale omstandigheden organiseerde het Jeugdmuziekatelier Roeselare ieder jaar of om de twee jaar een concert, gecombineerd met een muzikale activiteit in De Spil. Door de coronasituatie is het al sinds 2018 geleden. Net zoals vele andere verenigingen heeft ook het Jeugdmuziekatelier de beperkingen van corona gevoeld.

“Tijdens de lockdowns gaven we online lessen”, vertelt Frank Duyvejonck, pedagogisch verantwoordelijke van het Jeugdmuziekatelier in Roeselare. “We werken altijd in kleine groepjes van een acht- tot tiental leerlingen voor de klassen Algemene Muzikale Opvoeding. Toch hebben we ondervonden dat fysieke lessen veel praktischer zijn.”

“Persoonlijk verkies ik direct en persoonlijk contact met de leerling, zeker voor de klassen Instrument. Het is gemakkelijker en handiger om meteen iets te verbeteren. Een deel van de leerlingen hebben ook wel afgehaakt na de eerste lockdown in 2020, maar dat waren er niet super veel. We mogen in ieder geval niet klagen.”

Op woensdag 9 februari om 19 uur zullen de leerlingen en de leerkrachten van het Jeugdmuziekatelier na vier jaar eindelijk weer een toonmoment houden. Het evenement vindt plaats in ARhus, in de zaal Het verdronken kasteel.

Het jaar van Rodenbach

Tijdens hun Rodenbachconcert zal het publiek kunnen genieten van muziek uit de tweede helft van de 19de eeuw, de periode waarin Albrecht Rodenbach leefde. “In het verleden brachten we al eerder eens een Valentijnsconcert en een Eindejaarsconcert rond een specifiek thema”, vertelt Frank Duyvejonck.

“Aangezien 2022 het jaar is van Rodenbach en die figuur in Roeselare natuurlijk centraal staat, leek het ons ideaal om deze keer een Rodenbachconcert te organiseren. We zullen het kort over zijn leven en werk hebben en vervolgens zullen niet alleen onze leerlingen, maar ook de leraren muziek spelen uit die periode.”

Ook volwassenen

Een 20-tal leerlingen zal het beste van zichzelf geven via gitaar, klarinet, saxofoon, fluit of viool. Omwille van praktische redenen zal er geen piano gespeeld worden, maar daarvoor zal binnenkort een alternatief aangeboden worden.

De jongste leden zijn acht jaar, maar ook enkele volwassenen nemen deel. Het Rodenbachconcert vindt plaats op woensdag 9 februari om 19 uur in ARhus in zaal Het verdronken kasteel. De toegang tot het concert is gratis. Door de huidige coronamaatregelen mogen er slechts 50 personen op de tribune plaatsnemen.

(SM)