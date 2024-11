Na aanhoudende technische problemen, brengt Halletoren opnieuw Kortrijkse volksliederen tot leven

Sinds 1994 weerklinkt elk half uur muziek vanuit de Kortrijkse Halletoren, dankzij een automatisch systeem dat de beiaardklokken aanstuurt. Door aanhoudende technische problemen klonken echter steeds vaker vreemde klanken over de Grote Markt. Het systeem kreeg deze week een upgrade en brengt een nieuwe reeks van 18 muziekstukken tot leven. De volksliederen werden speciaal bewerkt door stadsbeiaardier Koen Cosaert.

De reeks van 18 Kortrijkse volksliederen en historische composities, gekozen en bewerkt door stadsbeiaardier Koen Cosaert, sluit aan bij de tijd van het jaar. Het zijn vaak liederen die net na WO II door Kortrijkse families werden genoteerd. Zo hoor je in december het Sinterklaaslied ‘Hij komt, hij komt’ en de kerstliederen ‘Noel’ of ‘Maria die zoude naar Bethleem gaan’. In de maanden zonder thema spelen werken van Kortrijkse componisten Arthur Vermeulen en Pieter Vandeghinste.

“De mix van traditionele Kortrijkse volksliederen en historische stukken zet de rijke geschiedenis van Kortrijk in de kijker. De nieuwe muziekselectie is een eerbetoon aan het muzikale erfgoed van onze stad”, aldus stadsbeiaardier Koen Cosaert.

Nieuwe Apollo III-computer

Op maandag 25 november installeerde het bedrijf Clock-o-matic de nieuwe Apollo III-computer, die de oude, storingsgevoelige installatie uit 1994 vervangt. De nieuwe computer brengt bovendien een extra dimensie met zich mee: naast het bespelen van de klokken, stuurt de Apollo III ook het openen en sluiten van de luiken en de bewegingen van de iconische figuren Manten en Kalle, die nu opnieuw stipt de tijd zullen aangeven. Dit technische snufje maakt het geheel nog specialer voor de toeschouwers op de markt.