Muziekgroep Royalty Busters neemt afscheid met ‘End of the road’: “Een laatste knaloptreden”

Na zaterdag 23 december trekt de band Royalty Busters de stekker eruit. Nog één keer gaan ze knallen, met een bijzondere show vol fijne muziek. Dat doen ze in het OC in Aarsele. “Het wordt een afscheid in absolute schoonheid.”

Vijf jaar geleden stelden we de band in deze krant voor als vier heren met een koninklijk tintje en rockmuziek waar zowel jong als oud zich in kan vinden. Dat blijkt nog steeds helemaal te kloppen.

“Royalty Busters ontstond uit een andere Tieltse band, BASICS”, blikt bassist en zanger Johan Van Overbeke terug. Een bijzondere groep, want ooit schopten ze het tot de halve finale van Humo’s Rock Rally. In 2015 gingen ze dan met drie van start als Royalty Busters, sinds 2018 is de groep een viertal, bestaande uit Tom Clauwaert (54) uit De Ginste in Oostrozebeke op de gitaar, Wim Vanpoucke (54) uit Markegem op de gitaar en aan de micro, Johan Van Overbeke (53) uit Wingene op de basgitaar en aan de micro, en Jimmy Vandewalle (53) uit Kanegem aan de drums en het percussie.

Rockcovers

De band speelde de afgelopen jaren talloze optredens en werd bekend door de rockcovers die ze brengen. “Vooral alternatieve rock en ambi-rock, heel wat liedjes uit onze jeugdjaren toch wel”, vertellen ze.

Maar nu trekken ze er dus de stekker uit en houdt Royalty Busters op te bestaan. “Ik speelde eigenlijk al een tijdje met het idee dat het toch allemaal wat te veel werd”, geeft Johan toe. “Al een jaar geleden heb ik besloten om ermee te stoppen en ben ik met de andere bandleden in overleg gegaan.”

“We bleven dus met drie over”, gaat Jimmy verder. “We stonden er wel voor open om Johan te vervangen, maar Wim heeft met Monroaw intussen al een andere band en was er niet van overtuigd dat Royalty Busters met een nieuwe bassist en zanger nog hetzelfde zou zijn. De eigenheid van de groep zou verdwijnen, dus hebben we besloten dat we ermee stoppen.”

Mooi afscheid

Dat doen ze niet in stilte, integendeel. “We willen in schoonheid eindigen en nog één keer het beste van onszelf geven”, belooft Tom. “Met een mooie show waar we veel tijd en energie in steken.”

Het waren Hendrik Van Eenooghe en het echtpaar Eddy Dedecker en Sabine Vanderheyden die met het idee kwamen om End of the road te organiseren, een laatste knaloptreden voor Royalty Busters. Hendrik is de vaste roadie van de band, Eddy vervangt hem wanneer nodig.

“We voorzien extra licht, mist… Het wordt een echte show” – Jimmy Vandewalle, drummer Royalty Busters

“We konden dit niet zomaar laten voorbijgaan”, vertelt Hendrik. “Het moet een mooi afscheid worden. Op zaterdag 23 december organiseren we een feestje in het OC in Aarsele. De deuren openen om 19 uur, om 19.30 uur start het voorprogramma met Allie & The Roosters. Daarna is het de beurt aan Royalty Busters en afsluiten gebeurt met Radio Figaro. Ook zij hebben Kanegemse roots. De toegang is gratis en we voorzien ook een foodtruck. Er komt zelfs een special guest, een jong talent. Wat we overhouden aan de avond, schenken we aan een aantal goede doelen.”

Hard aan het repeteren

Intussen zijn de bandleden van Royalty Busters al hard aan het repeteren voor hun afscheidsconcert. Roadie Eddy heeft een speciaal verzoekje, voor de rest putten ze uit hun uitgebreide setlist en worden er wellicht nog nieuwe nummers toegevoegd. “Dit wordt geen gewoon optreden van onze band”, vertelt Jimmy. “We voorzien extra licht, mist… Het wordt een echte show.”

Er zal die avond zeker en vast ook wel ruimte zijn om terug te blikken op de afgelopen jaren en op heel wat mooie optredens. “Zo denken we nog wel eens terug aan Zeveren Slunse, waar ons kermisoptreden een onverwacht feestje werd. We brengen aan het einde van een set altijd Iedereen is van de wereld en wie wil, mag dan op het podium komen meezingen”, blikt Jimmy terug. “Voor we het wisten, stond het podium totaal onverwacht helemaal vol. Dat was een heel leuk moment, het volk bleef maar komen.” Ongetwijfeld zal het podium op 23 december ook weer vollopen.