Muziekgroep De Coureurs uit Bellegem vervellen van jazzband tot dweilorkest

De Coureurs zijn helemaal klaar om activiteiten en feesten weer kleur te geven en op te vrolijken met hun leuke muziek. Volgend weekend gaan ze van start op Kuurne-Brussel-Kuurne. Ze stellen ook een nieuwe trompettist voor.

“We bestaan dit jaar 15 jaar”, vertelt Piet Defever die aan de basis van de oprichting van de muziekgroep in Kooigem lag. “We begonnen als ‘The Scaldish New Orleans Jazz Messengers en gaven ons eerste optreden 15 jaar geleden op mijn verjaardag. We kenden toen vier liedjes.”

Kameleons

In april 2014 werden ‘De Coureurs’ geboren toen Heule Dorp van de Ronde was. Sindsdien zijn De Coureurs een begrip geworden en spelen ze op verschillende evenementen. “Soms passen we onze tenue aan volgens het thema van het evenement. Zo speelden we al als The Scaldish Christmas Boys in de kerstperiode en The Scary Seven met Halloween. Bij Zwevegem Sport spelen we in een voetbaltenue van de club en drie jaar geleden speelden we bij de doortocht van de Ronde van Frankrijk in Lotto tenue.”

The Scaldish New Orleans Jazz Messengers behoren nu tot het verleden. “We zijn geëvolueerd van een jazzband naar een dweilorkest met een jazzy accent.”

Start met KBK

Helemaal stil lagen De Coureurs niet de voorbije twee jaar. “Vorig jaar hadden we toch een twintigtal optredens en konden we animatie op straat brengen. Dat komt vooral doordat we buiten spelen. We waren tevreden dit toch in coronatijden te kunnen doen. We hopen nu dat de coronamaatregelen het toelaten om onze geplande optredens te kunnen laten plaatsvinden. We zijn er helemaal klaar voor en oefenden al twintig nieuwe nummers in.” De groep repeteert gewoonlijk op zondagvoormiddag in het Kastanjehuis in Kooigem.

Volgende week gaan de optredens weer van start. “We bijten de spits af op Kuurne-Brussel-Kuurne.”